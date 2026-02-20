Ο κασκαντέρ του Μπραντ Πιτ είναι Έλληνας και σίγουρα σωσίας του - «Ήμουν μαζί του στο καταμαράν»

Η άφιξη του Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) στο νησί της Ύδρας για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders», το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, προκάλεσε ενθουσιασμό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με θριαμβευτικό τρόπο.

Ωστόσο, τα βλέμματα κατάφερε να κλέψει και ο σωσίας του, ο οποίος είναι Έλληνας, ολόιδιος με τον διάσημο ηθοποιό και βρίσκεται ήδη στην Ύδρα προκειμένου να παίξει σε πιο επικίνδυνες -και όχι μόνο- σκηνές.

Ο Άρης Κόντος, μιλώντας στο «Πρωινό», αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα της ταινία ξεκινούν αύριο, ενώ θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες στην Ύδρα, και δύο εβδομάδες Αθήνα.

«Έφτασα σήμερα στην Ύδρα. Με έχει προσλάβει αμερικανική παραγωγή για να κάνω το stand in. Θα παίξει και σε επικίνδυνες σκηνές και σε κανονικές. Σήμερα γίνεται το fitting και αύριο ξεκινάνε τα γυρίσματα. Θα είναι δύο βδομάδες στην Ύδρα και δύο βδομάδες στην Αθήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είναι ο ρόλος του stand in

Ουσιαστικά ο ρόλος του stand in, που έχει αναλάβει ο Άρης, σημαίνει πως θα παίρνει τη θέση του Μπραντ Πιτ σε διάφορες σκηνές, είτε δράσης είτε για κανονικά πλάνα, όταν αυτό απαιτείται για τεχνικούς ή πρακτικούς λόγους.

Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη διαβάσει μέρος του σεναρίου και θα παίξει σε αρκετές σκηνές, αντί για τον Χολιγουντιανό σταρ.

Ο ίδιος μίλησε για την κοινή τους άφιξη αλλά και για την ομοιότητα που όπως είπε εκείνος δεν βλέπει:

«Ήμουν μαζί με τον Brad Pitt με το καταμαράν. Δεν μιλήσαμε, γιατί γινόταν ένας χαμός. Έχω ρίξει μια ματιά στο σενάριο και είναι αρκετές σκηνές που έχω. Με μπερδεύουν αρκετά με τον Brad Pitt αλλά δεν έχουν μεγάλη ομοιότητα, δεν καταλαβαίνω γιατί».