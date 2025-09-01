Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Keele: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Μη Κρατικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Με αίσθημα τιμής, αλλά και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται, το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Keele ξεκινά τη λειτουργία παραρτήματος στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο 2025, βάσει της επίσημης ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η άδεια που έλαβε, το καθιστά ένα από τα πρώτα μη κρατικά Πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν στη χώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, συναρπαστικής εποχής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Με έμφαση στην ποιότητα της εφαρμοσμένης πανεπιστημιακής διδασκαλίας, τη διεπιστημονική προσέγγιση και την κοινωνική υπευθυνότητα, το Πανεπιστήμιο Keele, που ιδρύθηκε το 1949 από τον A.D. Lindsay, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, φέρνει στην Ελλάδα καινοτόμα προγράμματα σπουδών σχεδιασμένα με γνώμονα την απασχολησιμότητα, προετοιμάζοντας τους φοιτητές του για επιτυχία στον πραγματικό κόσμο.

Η παγκόσμιας κλάσης έρευνά του έχει αντίκτυπο σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, και το Πανεπιστήμιο με μεγάλη προσμονή στοχεύει να επεκτείνει αυτή την προσφορά στην Ελλάδα, δίνοντας στους φοιτητές/τριες και τις οικογένειές τους νέες, υψηλής ποιότητας επιλογές σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο Keele θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στην Ελλάδα προσφέροντας, βάσει της προβλεπόμενης από το Υπουργείο Παιδείας διαδικασίας ελέγχου, σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, σε τρεις Ακαδημαϊκές Σχολές:

• Σχολή Νομικής, Ανάμεσα στις 100 κορυφαίες Σχολές παγκοσμίως για διεθνή προοπτική (Times Higher Education World University Subject Rankings, 2023)

• Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Ανάμεσα στις 5 καλύτερες Σχολές Ιατρικής στην Αγγλία (Guardian University Guide, 2025)

• Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ανάμεσα στις 300 κορυφαίες Σχολές παγκοσμίως (TimesHigher Education World University Subject Rankings, 2022)

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα απαρτίζεται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες με υψηλά προσόντα, διεθνή εμπειρία και βαθιά γνώση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού πεδίου.

Το νέο Campus της Αθήνας, επί της οδού Ιπποκράτους 33 συγκροτεί ένα σύγχρονο, δυναμικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Διαρθρωμένο σε οκτώ θεματικά επίπεδα, συνδυάζει την εκπαιδευτική λειτουργικότητα με καινοτόμο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, δημιουργώντας ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών. Σε κάθε όροφο, τα υπερσύγχρονα εργαστήρια, τα hubs καινοτομίας και οι χώροι συνεργασίας έχουν σχεδιαστεί ως διασυνδεδεμένα οικοσυστήματα επιτρέποντας τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ Επιστημών, ενθαρρύνοντας τη διεπιστημονικότητα και την ερευνητική συνέργεια.

«Είναι για εμάς μεγάλη τιμή να είμαστε μεταξύ των πρώτων διεθνών πανεπιστημίων που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα», δήλωσε ο Καθηγητής Mark Ormerod, Αντιπρύτανης του μητρικού Πανεπιστημίου Keele. «Προσεγγίζουμε αυτή την πρόκληση με σεβασμό και αφοσίωση, με στόχο να συμβάλουμε ενεργά στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής αριστείας, της καινοτομίας και της διεθνοποίησης της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η παρουσία του Keele στην Ελλάδα θα ωφελήσει όχι μόνο τους φοιτητές μας, προσφέροντάς τους διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία και εφόδια για την παγκόσμια αγορά εργασίας, αλλά και την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της ανταλλαγής γνώσης, της συνεργασίας στην έρευνα και της δημιουργίας νέων ευκαιριών».

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Keele είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία του για τη θέση του Πρύτανη του Keele University στην Ελλάδα, με τον Ομότιμο Καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Οδυσσέα Ζώρα, ο οποίος δήλωσε: «Αποτελεί τιμή η ανάληψη καθηκόντων Πρύτανη ενός τόσο σημαντικού δημόσιου εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Μεγάλης Βρετανίας το οποίο εγκαθίσταται στην Ελλάδα με σπουδαία ακαδημαϊκή κληρονομιά, διεθνές ερευνητικό αποτύπωμα και σύγχρονες πρακτικές που εφοδιάζουν τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις προοπτικές της εποχής. Μπαίνουμε στην επόμενη μέρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με όραμα και κύρια επιδίωξη να προάγουμε τη γνώση και την επιστήμη και με στόχο να δημιουργήσουμε νέες διασυνδέσεις μεταξύ του Πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας αλλά και να προσφέρουμε περισσότερες και υψηλής ποιότητας επιλογές στους νέους σε ένα σημαντικό φάσμα ακαδημαϊκών σπουδών».

