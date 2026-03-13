Ο Τραμπ έχει φάει κόλλημα με αυτά τα παπούτσια και τα κάνει δώρο σε όλους - Γιατί κάποιοι γελάνε μ' αυτά;

Θα περίμενε κανείς ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα είχε επιλέξει να φοράει πανάκριβα παπούτσια από διάσημους οίκους μόδας, θα είχε μια μάλλον προβλέψιμη προσέγγιση στο θέμα «τι παπούτσια να βάλω». Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες από ανθρώπους του περιβάλλοντός του, επιλέγει πρακτικά παπούσια και με αυτά κάνει κάτι πολύ περίεργο, ως κλασικός Τραμπ.

Θα εξηγήσουμε.

Τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ φαίνεται να έχει αναπτύξει ιδιαίτερη προτίμηση στα παπούτσια της αμερικανικής εταιρείας Florsheim. Συγκεκριμένα, έχει εμφανιστεί επανειλημμένα να φορά το μοντέλο Sorrento Cap Toe Oxford. Παρότι πρόκειται για κομψά δερμάτινα παπούτσια, η τιμή τους θεωρείται σχετικά προσιτή. Kοστίζουν περίπου 145 δολάρια. Για έναν πελάτη με το πορτοφόλι του Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα χρήματα είναι αστεία.

Florsheim- website

Από τις λίγες πληροφορίες που υπάρχουν online (το site της εταιρείας είναι υπό ανακαίνιση, προφανώς λόγω της νέας δημοσιότητας που πήραν τα Sorrento Cap) συγκεντρώνουμε τα εξής στοιχεία. Τα παπούτσια αυτά συνδυάζουν πρακτικότητα και κομψότητα. Διαθέτουν γυαλιστερό δερμάτινο επάνω μέρος, καλοδουλεμένη κατασκευή και πλήρως ενισχυμένο πάτο με δερμάτινη επένδυση για άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Κυκλοφορούν σε τέσσερα ουδέτερα χρώματα, όμως ο Τραμπ φαίνεται να προτιμά την κλασική μαύρη εκδοχή.

Ακούγονται ιδανικά, ε; Κρατηθείτε.

Τι περίεργο συμβαίνει εδώ

Ο πρόεδρος δεν περιορίζεται στο να τα φορά ο ίδιος. Σύμφωνα με πηγές από τον Λευκό Οίκο, έχει αρχίσει να τα προσφέρει ως δώρα σε πολλούς ανθρώπους που συναντά: από επικεφαλής ομοσπονδιακών υπηρεσιών και βουλευτές μέχρι συμβούλους και άλλους VIP επισκέπτες.

Όπως δήλωσε μια αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στην Wall Street Journal, «όλοι οι άνδρες τα έχουν». Δεν έχουν άλλη επιλογή, από το να φοράνε τα παπούτσια που διάλεξε γι' αυτούς, ο πολιτικός τους προιστάμενος. Σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας, αρκετοί εργαζόμενοι τρέμουν στην ιδέα να τα πάρουν σαν δώρο, γιατί θα είναι υποχρεωμένοι να τα φορέσουν. Μπορείς να πείς «όχι» στον πρόεδρο των ΗΠΑ;

Κάπως έτσι λοιπόν, όταν βλέπει κανείς τον Τραμπ και αρκετά μέλη της κυβέρνησής του να εμφανίζονται με τα ίδια γυαλιστερά μαύρα παπούτσια, πιθανότατα πρόκειται για το ίδιο μοντέλο της Florsheim.

Έχει δεχτεί τρολάρισμα για τα παπούτσια Florhseim;

Φυσικά.Ο παρουσιαστής Stephen Colbert, στην εκπομπή του The Late Show with Stephen Colbert, σχολίασε ότι όταν ένας ηγέτης επιλέγει τα ρούχα των οπαδών του «υπάρχει μια λέξη γι’ αυτό: αίρεση».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ μάλιστα μαντεύει συχνά τα νούμερα παπουτσιών των συνεργατών του πριν τους τα στείλει. Αυτό έχει δημιουργήσει και κάποιες αμήχανες στιγμές, καθώς ορισμένοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να τα φορούν ακόμη κι αν δεν τους κάνουν.

Δύο θύματα αυτής της παράξενης μεγαλοψυχίας του Τραμπ, είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, που έχουν εθεαθή να φοράνε παπούτσια υπερβολικά μεγάλα για τα πόδια τους. Ο Κόλμπερτ είπε ότι οι αστράγαλοι τους «πνίγονται μέσα σε τεράστια παπούτσια κλόουν», υπονοώντας ότι τα φόρεσαν μόνο και μόνο επειδή προέρχονταν από τον πρόεδρο. Μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς;