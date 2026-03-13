Αποκλεισμένο είναι το σημείο, όπου έγινε η φονική επίθεση με μαχαίρι, από την οποία έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλαμαριά επί της οδού Αργοναυτών.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ επίκειται σύλληψη του ατόμου που κατάφερε το μοιραίο τραύμα στον 20χρονο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φέρεται να έχει ταυτοποιήσει τον δράστη, ο οποίος είναι ένας οπαδός άλλης ομάδας και διαμένει στην περιοχή.

Σχετικά με τα κίνητρα του εγκλήματος όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την ελληνική αστυνομία.

Το θύμα ήταν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα περί οπαδικών κινήτρων για την δολοφονία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές και η έρευνα συνεχίζεται.

Πληροφορίες για εμπλοκή στους «αυτόκλητους τιμωρούς»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να είναι μέλος της ομάδας των «αυτόκλητων τιμωρών», που δρούσε στη Θεσσαλονίκη.

Το όνομα του θύματος, ήταν στην μεγάλη δικογραφία, που είχε σχηματιστεί πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και περιελάμβανε δέκα άτομα, τους αυτόκλητους τιμωρούς παιδόφιλων και παιδεραστών.

Η συμμορία φέρεται να είχε οργανώσει συγκεκριμένη μέθοδο δράσης, δημιουργώντας ψεύτικα προφίλ με γυναικεία στοιχεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω αυτών προσέγγιζαν κυρίως ανήλικα άτομα, κανονίζοντας συναντήσεις με διάφορες προφάσεις, όπως δήθεν αγγελίες πώλησης κινητού τηλεφώνου ή ερωτικά ραντεβού.

Αφού παγίδευαν τα θύματα, τα οδηγούσαν σε άλσος στην περιοχή της Πολύχνης, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα ξυλοκοπούσαν και τους αφαιρούσαν προσωπικά αντικείμενα.

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές περιπτώσεις, φέρεται να ανάγκασαν ένα από τα θύματα να γδυθεί, ενώ κατέγραφαν το περιστατικό σε βίντεο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνική Αστυνομία, Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως η υπόθεση του 20χρονου που βρέθηκε αιμόφυρτος στην Καλαμαριά σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και κατέληξε αργότερα το βράδυ.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ERTnews η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ για έναν νεαρό, περίπου 25 ετών σύμφωνα με την αρχική πληροφορία, ο οποίος βρέθηκε στον δρόμο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι αρχές ενημερώθηκαν για τον θάνατό του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, καθώς, όπως σημείωσε, με βάση το αποτέλεσμα πρόκειται για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας τόνισε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση εξετάζεται και το ενδεχόμενο οπαδικών κινήτρων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει το περιστατικό με οπαδική βία.

Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση

Σε βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ φαίνεται ο 20χρονος να φτάνει στο σημείο και να σωριάζεται στο έδαφος. Οι φίλοι του και ένας ακόμα άνθρωπος στέκονται επίσης στο σημείο και κάλεσαν ασθενοφόρο, όταν καταλαβαίνουν ότι ο 20χρονος έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Το σημείο της φονικής επίθεσης

Βίντεο από το σημείο της φονικής επίθεσης παρουσίασε το Orange Press Agency.

​Το περιστατικό έγινε γνωστό γύρω στις 22:00, όταν η Άμεση Δράση δέχθηκε κλήση για έναν αιμόφυρτο άνδρα που βρισκόταν στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Ο νεαρός έφερε σοβαρά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και, παρά την άμεση άφιξη των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. και των διασωστών του ΕΚΑΒ στο σημείο, τελικά κατέληξε. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση των δραστών και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας.