Σταύρος Λάλας: «Αυτός που έδωσε την πληροφορία στην Τσουδερού έκανε το λάθος»

Ο Αντώνης Σρόιτερ ταξίδεψε στη Χρυσούπολη Καβάλας και συνάντησε τον Σταύρο Λάλα, τον Ελληνοαμερικανό που έμεινε γνωστός για την κατασκοπευτική του δράση στις ΗΠΑ, υπέρ της Ελλάδας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αυτοψία» για το έγγραφο που περιείχε πληροφορίες για το Σκοπιανό ζήτημα ο Λάλας εξήγησε: «Αυτό το χαρτί περιείχε τι σκεφτόταν ο πρόεδρος της Αμερικής και τι έλεγε στον πρωθυπουργό εδώ για το Σκοπιανό. Πίσω από κλειστές πόρτες δεν ξέρεις τι λένε κι αυτοί. Έλεγε ότι η γνώμη μου είναι αυτή, τι σκέφτεται ο τάδε, τι θέλω εγώ».

Ερωτηθείς αν όσα είχε διαβάσει σε αυτό το χαρτί έπαιξαν ρόλο στο Σκοπιανό ο Σταύρος Λάλας σχολίασε: «Ορισμένα πράγματα ναι, ορισμένα πράγματα που ήθελαν, έγιναν. Δύσκολο να πω το τι από αυτά έγινε».

Πώς στράβωσε η υπόθεση

Η τότε υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας αναφέρθηκε σε μια πληροφορία που περιείχε το έγγραφο μιλώντας σε Αμερικανούς διπλωμάτες και μέσα από αυτό το λάθος αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει κατασκοπεία. «Ύστερα από τόσα χρόνια λέω ότι η κυρία Τσουδερού δεν έφταιγε, αλλά αυτοί που φταίνε ήταν οι άνθρωποι που έδωσαν την πληροφορία στην κυρία Τσουδερού. Αυτή η γυναίκα δεν έπρεπε να ξέρει καν τέτοιες πληροφορίες. Αυτός που έδωσε την πληροφορία στην Τσουδερού έκανε το λάθος. Δεν είχε το δικαίωμα να τα ξέρει αυτά»,. τόνισε ο Σταύρος Λάλας.

Η σύλληψη του Λάλα

Οι Αμερικανοί παρακολούθησαν τον Λάλα και εκείνος έλαβε πρόσκληση για εκπαίδευση στην Αμερική. «Από τις 3 μέρες έκανα 15 χρόνια να γυρίσω. Δεν πήγε ακριβώς το μυαλό μου, αλλά κάτι ένιωθα», είπε. «Κατάλαβα ότι με παρακολουθούσαν. Με συνέλαβαν στο ξενοδοχείο. Με έβαλαν στην τοπική φυλακή και μετά τη δίκη σε υψίστης ασφαλείας. Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο», είπε περιγράφοντας τις συνθήκες της ανάκρισης που κράτησαν 2-3 εβδομάδες.