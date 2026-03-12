Μενού

Greco Strom: Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου με… μεγάλα δώρα

Από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου, η Greco Strom μας καλεί να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Ύπνου… για μια ολόκληρη εβδομάδα!

Με αφορμή τη μεγαλύτερη γιορτή για τον ύπνο, η Greco Strom προσφέρει μοναδικές προσφορές σε όλα τα στρώματα και τα κρεβάτια, για να κάνετε την απόλυτη ανανέωση στο υπνοδωμάτιό σας.

Και την ημέρα της Παγκόσμιας Μέρας Ύπνου, στις 13 Μαρτίου, σας περιμένει και μια ξεχωριστή προσφορά:

Για κάθε αγορά μαξιλαριού παίρνετε άλλο ένα εντελώς δωρεάν!

Και δεν σταματάμε εκεί…

Στο site της Greco Strom τρέχει μεγάλο Giveaway, στο οποίο ένας τυχερός θα κερδίσει δώρα Greco Strom αξίας έως 3.000€ !

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το grecostrom.gr και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού κάνοντας τη δική σας ερώτηση για τον ύπνο!

Ο διαγωνισμός ισχύει από 9 έως 13 Μαρτίου, ενώ την Παρασκευή 13 Μαρτίου θα ανακοινωθεί ο τυχερός νικητής.

