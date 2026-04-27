Κρήτη: Πάνω σε ελιά κατέληξε το στρατιωτικό ελικόπτερο - Σώθηκε το πλήρωμα

Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις επιβαίνοντες του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας που κατέπεσε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (27/04) σε περιοχή της Κρήτης.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το «ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου» αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση λόγω «μηχανικής βλάβης».
Στη σχετική ανακοίνωση δεν ξεκαθαρίζεται η αιτία της βλάβης, αλλά επισημαίνεται πως «το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους».
Κατέληξε σε μία ελιά
Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ και τις εικόνες που έρχονται από το σημείο, η πορεία του ελικοπτέρου σταμάτησε σε μία ελιά.
Η προσγείωση σε αυτό το σημείο κρίνεται ως σωτήρια, καθώς η ελιά ανέκοψε την πορεία και μία κατάληξη στο έδαφος μπορεί να είχε μακάβρια αποτελέσματα.
Οι δύο χειριστές προσπάθησαν να το κρατήσουν σε ευθεία γραμμή, για να μην πέσει ανάποδα ή με το πλευρό, πριν καταλήξουν πάνω στο δέντρο.
Στο σημείο, αυτή την ώρα, υπάρχουν πραγματογνώμονες για να κάνουν έρευνα ώστε να διαλευκανθούν τα αίτια του ατυχήματος.
