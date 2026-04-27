Μπεν Στίλερ: Πώς ένα tweet 3 λέξεων προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων μετά τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον

Βραβείο κακού timing θα μπορούσε να πάρει ο Μπεν Στίλερ ο οποίος με ένα tweet μόλις 3 λέξεων προκάλεσε ένα κύμα αντιδράσεων εναντίον του.

Τι έγραφε αυτό; «Τα καταφέραμε».

Οι λέξεις του παρερμηνεύτηκαν αφού συνέπεσαν χρονικά με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο.

Ωστόσο, ο ηθοποιός, φανατικός υποστηρικτής των New York Knicks, έκανε αναρτήσεις όλο το βράδυ για να ενθαρρύνει την αγαπημένη του ομάδα στον αγώνα απέναντι στους Atlanta Hawks. Και όταν εκείνοι κέρδισαν με 114-98, ο Στίλερ έγραψε στο Χ: «Τα καταφέραμε».

Got it done — Ben Stiller (@BenStiller) April 26, 2026

Το «Got it done» του Στίλερ συνδέθηκε λανθασμένα με το σοβαρό περιστατικό στο δείπνο που είχε συμβεί 20 λεπτά πριν και οι υποστηρικτές του κινήματος MAGA ξεκίνησα να τον επικρίνουν, κατηγορώντας τον ότι υποβαθμίζει το περιστατικό.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις του σχολίασε: «Τι ακριβώς καταφέρατε;», ενώ ο Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου των Ηνωμένες Πολιτείες για ειδικές αποστολές σχολίασε: «Τι στο καλό;».

Άλλοι χρήστες έγραψαν: «Συγγνώμη Μπεν, ο άνθρωπός σου αστόχησε. Μακάρι η πλευρά σου να σταματήσει να προσπαθεί να δολοφονεί ανθρώπους με τους οποίους διαφωνεί». Άλλοι επισήμαναν ότι αυτή ήταν μια αδιανόητα κακή στιγμή για αυτό το tweet.

Από την άλλοι πλευρά, υπήρξε κόσμος που υποστήριξε τον Μπεν Στίλερ επισημαίνοντας ότι οι επικριτές του δεν είναι ικανοί να καταλάβουν ότι μιλά για έναν αγώνα μπάσκετ, επισημαίνοντας ότι αυτό δείχνει την εμμονή που έχουν με τον Τραμπ.

Ο Μπεν Στίλερ πάντως είναι γνωστός επικριτής της κυβέρνησης Τραμπ, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι αναρτήσεις του σχετίζονταν με το περιστατικό ασφαλείας του Σαββάτου.