H Στέγη παρουσιάζει τη νέα έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου

Η πρώτη έκθεση φωτογραφιών του διεθνώς καταξιωμένου κινηματογραφιστή και φωτογράφου που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα, γίνεται προσβάσιμη σε όλες και όλους για τέσσερις Κυριακές, με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πολιτισμός για όλους».

Ο πολιτισμός στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση είναι πεδίο ισότητας, διαλόγου και ενεργής παρουσίας και η προσβασιμότητα δεν αποτελεί ειδική πρόβλεψη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό: ως έναν ανοιχτό, πολυφωνικό χώρο, όπου κάθε σώμα και κάθε φωνή έχουν ισότιμη θέση, ορατότητα και ενεργό ρόλο στη δημιουργία.

Στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης για ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, η Στέγη συνεργάζεται με την Alpha Bank, χορηγό προσβασιμότητας της έκθεσης. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η έκθεση γίνεται προσβάσιμη σε όλες και όλους τις Κυριακές 15 Μαρτίου, 5 και 26 Απριλίου και 10 Μαΐου, με περιηγήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για κωφά και βαρήκοα άτομα, και με ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal, ενώ θα υπάρχουν επίσης απτικές εικόνες επιλεγμένων έργων με τη συνεργασία του Tactile Studio.

«Η φωτογραφία έχει γίνει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, πέρα από τον κινηματογράφο. Μου δίνει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία, νιώθω ότι υπάρχουν λιγότεροι κανόνες που σχετίζονται με τη συμβατική αφήγηση».

–Γιώργος Λάνθιμος

Ο Γιώργος Λάνθιμος, ένας από τους πιο ξεχωριστούς auteurs του παγκόσμιου σινεμά, έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη δημιουργία φανταστικών κόσμων και τις τολμηρές, παράδοξες εξερευνήσεις των ανθρώπινων σχέσεων, χαρακτηριστικά που τον καθιέρωσαν ως μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές του σύγχρονου κινηματογράφου. Τώρα, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, θα βιώσουμε ένα σπάνιο καλλιτεχνικό γεγονός: τη μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφιών του Λάνθιμου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε πολιτιστικό οργανισμό.

Περιηγήσεις με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα:

15 Μαρτίου στις 13:30, 5 & 26 Απριλίου στις 15:00, 10 Μαΐου στις 13:30

Περιηγήσεις με ζωντανή ακουστική περιγραφή

15 Μαρτίου στις 15:00, 5 & 26 Απριλίου στις 13:30, 10 Μαΐου στις 15:00

Για κρατήσεις εισιτηρίων στις περιηγήσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο infotickets@onassis.org

ή καλέστε στο 213 017 8036.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα

Περιήγηση στην έκθεση με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), ώστε τα κωφά και βαρήκοα άτομα να έχουν πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες, την ανάλυση και τη συζήτηση γύρω από τα έργα.

Ζωντανή ακουστική περιγραφή

Περιήγηση που περιλαμβάνει αναλυτική, ζωντανή λεκτική περιγραφή των φωτογραφιών, καλύπτοντας οπτικές λεπτομέρειες, συνθέσεις και εκφράσεις, ώστε άτομα με οπτική αναπηρία ή χαμηλή όραση να μπορούν να σχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα των έργων.

Απτικές εικόνες

Ειδικά διαμορφωμένες, ανάγλυφες απτικές αποδόσεις επιλεγμένων έργων, που επιτρέπουν την εξερεύνηση μέσω της αφής, διευκολύνοντας την κατανόηση της σύνθεσης και των βασικών στοιχείων των φωτογραφιών από άτομα με οπτική αναπηρία.