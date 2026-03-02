Ο Τζιμ Κάρεϊ στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ήταν ένας ανερχόμενος ηθοποιός. Με την ταινία «Η Μάσκα», καθώς και με το Ace Ventura: Ντετέκτιβ Ζώον προσπαθούσε να κάνει τη φωνή του αισθητή, να δώσει το στίγμα του ανατρεπτικού κωμικού, που έπαιζε με τις νόρμες του Χόλιγουντ όπως ένα παιδί με τα φανταχτερά παιχνίδια του.

Σε μια εποχή που η slacker κουλτούρα υπαγόρευε το να κάνεις λιγότερα από αυτά που κάνει ο μέσος όρος, ο Κάρεϊ έκανε το αντίθετο. Ο μαξιμαλισμός τόσο στην έκφραση, όσο και στην καθημερινή του συμπεριφορά, μπρος και πίσω από τις κάμερες, έγινε το σήμα κατατεθέν του.

Στα κινηματογραφικά βραβεία του MTV

Στην τηλεόραση της δεκαετίας του 1990, ένας άντρας σελέμπριτι μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Το τίμημα των πράξεων του συνήθως το πλήρωνε πολύ αργότερα ή δεν το πλήρωνε καν. Στην περίπτωση του Κρις Άιζακ, του κάντρι ποπ τραγουδιστή που ως και σήμερα λατρεύεται από ένα παγκόσμιας εμβέλειας κοινό, το σενάριο ήταν ξεκάθαρο: μπορούσε να φιλήσει στο στόμα την ηθοποιό Κάμερον Ντίαζ, μπροστά στον φακό της τηλεοπτικής κάμερας.

Το γεγονός ότι η νεαρή τότε, Κάμερον, έδειχνε να μη θέλει κάτι τέτοιο, ήταν λεπτομέρεια. Όμως ο συμπρωταγωνιστής της στη «Μάσκα», Τζίμ ΚάρεΪ είχε μια ανατρεπτική ιδέα. Όταν ανέβηκε στη σκηνή, χάρισε κι εκείνος ένα καυτό φιλί, όχι στην Κάμερον, αλλά στον Άιζακ. Και σκουπίστηκε αργότερα, επιδεικτικά. Αυτό ήταν σκληρό, ήταν wicked θα έλεγε κανείς.