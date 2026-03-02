O μήνας που θα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας, ο συναγερμός του Κικίλια και τα εύσημα στον υιό Κακλαμάνη

Όλο το Σαββατοκύριακο και από την ώρα που ξέσπασε η κρίση στο Ιράν, στο Μέγαρο Μαξίμου άναψαν τα τηλέφωνα. Ο Μητσοτάκης που έχει στενές προσωπικές σχέσεις με αρκετούς ηγέτες χωρών του Κόλπου έπιασε με γραμμή με αρκετούς, προσπαθώντας να χαρτογραφήσει το νέο τοπίο, καθώς αρκετές από αυτές τις χώρες έχουν δεχθεί πυρά από το Ιράν και προετοιμάζονται να απαντήσουν ή να διευκολύνουν τους Αμερικανούς στις επιχειρήσεις τους αν χρειαστεί. Και αυτή τη λογική των τακτικών τηλεφωνημάτων θα τη συνεχίσει και τις επόμενες μέρες, καθώς όλοι μιλούν με όλους.

Οι άγνωστοι των Ευρωπαίων

Ενώ με τους Άραβες το θέμα συζήτησης είναι πιο σαφές, με τους Ευρωπαίους υπάρχει μια δεδομένη ανησυχία καθώς οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί δεν τους συμπεριέλαβαν στον σχεδιασμό, όπως έκανε ο Μπους το 2003 με την περίφημη «Συμμαχία των Προθύμων» για τον πόλεμο στο Ιράκ. Χθες είχαμε μια πρώτη χαρτογράφηση του σκηνικού στη σύνοδο των ΥΠΕΞ της Ε.Ε., όπου συμμετείχε ο Γεραπετρίτης, και εκκρεμεί να φανεί αν θα γίνει έκτακτη σύνοδος των ηγετών, έστω με τηλεδιάσκεψη, πριν την τακτική Σύνοδο Κορυφής στις 19 και 20 Μαρτίου. Πάντως, όπως μου έλεγε κυβερνητική πηγή, όσο τα πράγματα είναι ρευστά και δυναμικά, οι άγνωστοι στην εξίσωση είναι πολλοί και ενδεχομένως και μια συζήτηση των ηγετών εν συνόλω να είναι θεωρητική.

Ο συναγερμός του Κικίλια

Από τους πιο προβληματισμένους υπουργούς και αναμενόμενα είναι ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος είναι σε ανοιχτή γραμμή με όλες τις ναυτιλιακές εδώ και πολλές μέρες για το θέμα των Στενών του Ορμούζ. Στο Ναυτιλίας δεν εξεπλάγησαν από την εξέλιξη, ανησυχούν όμως για τη συνέχεια, καθώς κάθε πλοίο που μπαίνει στα στενά είναι δυνητικός στόχος και όσο η ροή ανακόπτεται, τόσο το κόστος μεγαλώνει. Είναι δεδομένο ότι αυτή την εβδομάδα, αν δεν έχουμε θεαματικές εξελίξεις, η τιμή του πετρελαίου και των εμπορευμάτων διεθνώς θα πάρει την ανηφόρα, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον πληθωρισμό και την παγκόσμια οικονομία.

Ο Μητσοτάκης και τα πυρηνικά

Την πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την προοπτική η πυρηνική ενέργεια να χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε περίπου ως... εξωγήινος. Η αλήθεια είναι ότι η πυρηνική ενέργεια είναι συζητήσιμη, αλλά δεν είναι μόνο για την παραγωγή όπλων. Υπό αυτό το πρίσμα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συνεπής ενασχόληση Μητσοτάκη με το θέμα και η παρουσία του στη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια που θα γίνει στο Παρίσι στις 10 Μαρτίου.

Tο φθινόπωρο κι ο Τσίπρας

Όσοι με διαβάζετε τακτικά θα έχετε παρατηρήσει πως γράφω πάντα ότι ο Τσίπρας δεν βιάζεται να ανακοινώσει κόμμα. Και πως το νωρίτερο που θα το πράξει είναι ο Σεπτέμβριος - αν και η δική μου πληροφόρηση μιλά για ακόμη πιο πίσω. Ο λόγος; Ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί πως έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα να ανακοινώσει κάτι πριν τις εκλογές για να μην «καεί» στην προθέρμανση, όπως συμβαίνει τώρα με τη Μαρία Καρυστιανού. Ούτε πρόκειται να αφήσει το χρόνο σε αέναες συζητήσεις με πρώην συντρόφους κοκ. Θα ανακοινώσει λοιπόν την κίνηση του λίγο πριν τις εκλογές και θα επιδιώξει να κερδίσει μόνος του ένα αξιοπρεπές ποσοστό στην κάλπη. Όλα τα άλλα, είναι απλά σενάρια.

Τα εύσημα στον Κακλαμάνη

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν να λένε για την ουσιαστική δουλειά που έκανε ο Χρήστος Κακλαμάνης, γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Κακλαμάνη και δικηγόρου του Νίκου Ανδρουλάκη στο θέμα των υποκλοπών. Ως γνωστόν ο κ. Κακλαμάνης θα κατέβει υποψήφιος στο νότιο τομέα με το κόμμα. Οφείλω μάλιστα να αναδείξω ένα περιστατικό πολιτικού πολιτισμού. Τα εύσημα για τη δουλειά του, απένειμε δημοσίως η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία επίσης θα είναι υποψήφια στο νότιο τομέα. Όλα αυτά δείχνουν ότι αν μη τι άλλο, στην πολιτική υπάρχει ελπίδα.