Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού: Επιχείρηση Πρόληψη Χιονοστιβάδων

Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες όπως αναφέρονται στο σχετικό post στον επίσημο λογαριασμό του Χιονοδρομικού στο Instagram:
«Πίσω από το χιόνι και το τοπίο, υπάρχει ευθύνη και φροντίδα. Υπάρχει η ομάδα του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.
Ασφάλεια πάνω απ’ όλα και για όλους, αδιαπραγμάτευτα.
- Επιχείρηση πρόληψης χιονοστιβάδας στην Πίστα 6 της Φτερόλακας
- Έλεγχος συνθηκών: Πάντα ενημέρωση για δελτίο χιονοστιβάδων και καιρικές συνθήκες.
- Αξιολόγηση εδάφους: Κλίσεις 30°–45° είναι πιο επικίνδυνες.
- Οργάνωση ομάδας: Απόσταση μεταξύ ατόμων, ποτέ όλοι μαζί στην ίδια πλαγιά.
- Εκπαίδευση: Γνώση του χιονιού και σωστή λήψη αποφάσεων μειώνουν τον κίνδυνο.
- Σεβασμός οδηγιών: Τήρηση ορίων και απαγορεύσεων των υπευθύνων.
Η πρόληψη, οι ελεγχόμενες παρεμβάσεις, η συμμόρφωση στους κανόνες και η συνεχής επιτήρηση μας κάνουν όλους πιο ασφαλείς.»
