Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού: Επιχείρηση Πρόληψη Χιονοστιβάδων

Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες όπως αναφέρονται στο σχετικό post στον επίσημο λογαριασμό του Χιονοδρομικού στο Instagram:

«Πίσω από το χιόνι και το τοπίο, υπάρχει ευθύνη και φροντίδα. Υπάρχει η ομάδα του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Ασφάλεια πάνω απ’ όλα και για όλους, αδιαπραγμάτευτα.

Επιχείρηση πρόληψης χιονοστιβάδας στην Πίστα 6 της Φτερόλακας

Έλεγχος συνθηκών: Πάντα ενημέρωση για δελτίο χιονοστιβάδων και καιρικές συνθήκες.

Αξιολόγηση εδάφους: Κλίσεις 30°–45° είναι πιο επικίνδυνες.

Οργάνωση ομάδας: Απόσταση μεταξύ ατόμων, ποτέ όλοι μαζί στην ίδια πλαγιά.

Εκπαίδευση: Γνώση του χιονιού και σωστή λήψη αποφάσεων μειώνουν τον κίνδυνο.

Σεβασμός οδηγιών: Τήρηση ορίων και απαγορεύσεων των υπευθύνων.

Η πρόληψη, οι ελεγχόμενες παρεμβάσεις, η συμμόρφωση στους κανόνες και η συνεχής επιτήρηση μας κάνουν όλους πιο ασφαλείς.»