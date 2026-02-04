Επίσημα στην Alter Ego Media o Μάρκος Σεφερλής - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία μαμούθ

Με μια συμφωνία μαμούθ διάρκειας ολοκληρώθηκαν οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις του Μάρκου Σεφερλή με το Mega. «Η ALTER EGO STUDIOS, η εταιρεία παραγωγής και διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου της ALTER EGO MEDIA, εξασφάλισε για 15 χρόνια τα δικαιώματα προβολής 26 απολαυστικών θεατρικών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή - του επιτυχημένου κωμικού ηθοποιού και δημιουργού που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες σκορπά αβίαστα γέλιο στους θεατές και φροντίζει να διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

Τα εμβληματικά θεατρικά έργα που έχει ανεβάσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης στις ιστορικές σκηνές Δελφινάριο και Περοκέ θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, το οποίο θα μπορεί να τα ανακαλύψει και να τα παρακολουθήσει από την άνεση του καναπέ του σε όλες τις πλατφόρμες της ALTER EGO MEDIA. Επιπλέον, η ALTER EGO STUDIOS εξασφάλισε και την προβολή όλων των νέων σπαρταριστών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο τους στη θεατρική σκηνή.

Ο Μάρκος Σεφερλής έχει αποκτήσει στην πολυετή καριέρα του φανατικούς θεατρόφιλους, οι οποίοι τον ακολουθούν πιστά καθώς ξεχωρίζουν το ταπεραμέντο του, τον αυθορμητισμό του και την άμεση προσέγγισή του στην κωμωδία». Από την αποκρυπτογράφηση της ανακοίνωσης προκύπτουν τα εξής: Πρώτον η συμφωνία είναι με την Alter Ego και όχι με το Mega πράγμα που σημαίνει πως ο μιντιακός όμιλος μπορεί να προβάλλει τις παραστάσεις αφενός στη συχνότητα του Μεγάλου Καναλιού αφετέρου και στις άλλες πλατφόρμες – διαδικτυακές και ψηφιακές – που διαθέτει. Δεύτερον και οι μελλοντικές παραστάσεις που θα ανέβουν σε μεγάλες θεατρικές σκηνές μέχρι το 2041 ανήκουν στην ταινιοθήκη της Alter Ego.

Τρίτον η όποια τηλεοπτική δραστηριότητα του Μάρκου αποσυνδέεται από την εν λόγω συμφωνία. Δηλαδή μπορεί να έχει τηλεοπτική παρουσία σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ανεξαρτήτως των παραστάσεων. Προφανώς πλέον έχει προβάδισμα το Mega για οποιοδήποτε μελλοντικό πλάνο του Μάρκου και σύμφωνα με πληροφορίες του Reader έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις ήδη που αφορούν ωστόσο την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.