Το αδιανόητο ποσό που φέρεται να κουβαλάει στις «τσέπες» του ο Floyd Mayweather

O Floyd Mayweather είναι ένας από τους κορυφαίους μποξέρ όλων των εποχών. Για πολλούς, ιδίως αυτούς που ασχολούνται με την πυγμαχία, ίσως είναι ο κορυφαίος όλων. Τουλάχιστον από τεχνικής άποψης. Αν μη τι άλλο, λοιπόν, θα έχει το ενδιαφέρον της αυτός ο αγώνας επίδειξης που θα κάνει με έναν ακόμα θρύλο, τον Μάικ Ζαμπίδη.

O Mayweather φυσικά εκτός από ένας θρύλος στο άθλημά του είναι και ένας αδιανόητος πόζερος που δεν χάνει ούτε δευτερόλεπτο στον αγώνα επίδειξης πλούτου στον οποίο καταφεύγει όταν είναι έξω από τα ring.

Δεν είναι τυχαίο ότι το ψευδώνυμό του έιναι "Money", μιάς και είναι διάσημος για τον παλιό παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο δείχνει τον πλούτο του. Κουβαλώντας κυριολεκτικά πάνω του βαριές δεσμίδες χαρτονομισμάτων που βάζει στο τσαντάκι ή στο backpack του και με τις οποίες κυκλοφορεί σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Η επίδειξη χρηματών στην τσέπη

Δεν κάνει φυσικά μόνο επίδειξη. Προφανώς, ως ένας από τους κορυφαίους του αθλήματός του που είναι ταυτόχρονα και σταρ, ο Mayweather υπολογίζεται ότι έχει βγάλει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην καριέρα του.

Κοντά στα 50 από αυτά τα έβγαλε από τον αγώνα επίδειξης που έκανε με τον star του YouTube Logan Paul. Ενώ ένα αδιανόητο ποσό έβγαλε και από τον θρυλικό αγώνα εναντίον του Conor McGregor.

Υπάρχουν αναφορές που λένε ότι ο Mayweather έχει εντοπιστεί να οδηγά ένα από τα αμάξια του πανάκριβου στόλου του, μέσα στα οποία είχε βαλίτσες, οι οποίες με τη σειρά τους εμπεριείχαν πάνω από 80.000 δολάρια. Είναι δύσκολο ακόμα και να σκεφτείς ένα τέτοιο πόσο χωρισμένο σε χαρτονομίσματα.

Φυσικά δεν υπάρχει κάποια αναφορά που να επιβεβαιώνει το πόσο ή αν τα χαρτονομίσματα είναι αληθινά. Κάτι μας λέει όμως ότι, με βάση φωτογραφίες και βίντεο που έχει βγάλει με τις δεσμίδες των χρημάτων του, το να λέει την αλήθεια είναι και η μεγαλύτερη πιθανότητα.