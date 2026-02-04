Η Κατερίνα Λιόλιου, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, «ντύνει» τη νέα σαρωτική επιτυχία «Λογαριασμός» με ένα music video που μετατρέπει τη μουσική και την κίνηση σε πράξη ενσυναίσθησης και συλλογικής απελευθέρωσης.



Ο «Λογαριασμός», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, μεταφέρεται στο YouTube μέσα από ένα video που λειτουργεί ως μια σύγχρονη μορφή group therapy όπου η μουσική και η κίνηση γίνονται τα εργαλεία για να μοιραστούμε βάρη, να αποσυμπιεστούμε και τελικά να προχωρήσουμε μαζί.



Σε μία εποχή που ο ατομισμός και η αποξένωση μοιάζουν να είναι η κυρίαρχη τάση, ο «Λογαριασμός» τονίζει ότι οι δυσκολίες και τα βάρη γίνονται ελαφρύτερα όταν τα μοιραζόμαστε.



Με την πάντοτε «εκρηκτική» παρουσία της Κατερίνας Λιόλιου και σε σκηνοθεσία Steven Airth και κινησιολογία του Τάσου Ξιαρχό, το video στέλνει το μήνυμα πως ο «Λογαριασμός» δεν είναι κάτι που πρέπει να πληρωθεί, αλλά κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί μέσα από την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και τη συλλογικότητα.



Ο «Λογαριασμός» αποτελεί ακόμα μία τεράστια δισκογραφική επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου μετά και το σε χρόνο ρεκόρ πλατινένιο album «Το Δικό Μου DNA».

Μεταξύ άλλων, το τραγούδι κατέκτησε μέσα σε 24 ώρες το no1 στο Apple Music όπου και παραμένει έως σήμερα και το no2 στο Spotify Top50, ενώ ταυτόχρονα κάνει ρεκόρ καθώς μετρά πάνω από 2 εκατομμύρια streams σε περίπου 10 ημέρες κυκλοφορίας.

Παράλληλα, πριν ακόμα κυκλοφορήσει έγινε trend στο TikTok όπου αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα από 6.500 video creations.



Την ίδια ώρα, η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται για την πρεμιέρα των εμφανίσεών της στο MonaΛisa της Θεσσαλονίκης που ξεκινούν αυτή την Παρασκευή (6 Φεβρουαρίου), και οι τρείς πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη γίνει sold out εδώ και ημέρες.

