HORECA 2026 με Nespresso Professional: Η απόλυτη εμπειρία καφέ που αναβαθμίζει τους χώρους φιλοξενίας & εστίασης!

Με δέσμευση στην ποιότητα, παρουσιάζει νέες μηχανές και προτάσεις, ειδικά σχεδιασμένες για ξενοδοχεία, εστιατόρια και χώρους φιλοξενίας.

Επετειακή πρόταση – ο Volluto τώρα και στη Nespresso Professional

Γιορτάζοντας τα 40 χρόνια της Nespresso, η αγαπημένη ποικιλία Volluto διατίθεται για πρώτη φορά και σε επαγγελματική κάψουλα καφέ, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ευκαιρία να δοκιμάσετε την εμβληματική ποικιλία καφέ: έναν ελαφρύ espresso με ισορροπημένο προφίλ, απαλές νότες δημητριακών και διακριτική οξύτητα.

Νέες επαγγελματικές μηχανές καφέ αναβαθμίζουν τη εμπειρία των επισκεπτών σας

Η ομάδα της Nespresso Professional σας προσκαλεί στη HORECA 2026, όπου θα παρουσιάσει νέες ολοκληρωμένες λύσεις, σχεδιασμένες για τις πραγματικές ανάγκες κάθε επαγγελματικού χώρου που θέλουν να προσφέρουν αξέχαστη εμπειρία καφέ με το πάτημα ενός κουμπιού.

Οι εξειδικευμένοι Coffee Experts αποδεικνύουν στην πράξη πώς ο καφές μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία φιλοξενίας—από τα δωμάτια και τους χώρους υποδοχής, έως το πρωινό και τα meeting rooms. Οι προτάσεις διαμορφώνονται αξιοποιώντας τις 21 διαφορετικές ποικιλίες καφέ, τις επαγγελματικές μηχανές καφέ και τις υπηρεσίες δωρεάν υποστήριξης της Nespresso Professional. Στόχος είναι κάθε λύση να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις κάθε χώρου!

Βιωσιμότητα στην πράξη

Για τη Nespresso, η βιωσιμότητα δεν είναι τάση. Είναι δέσμευση. Οι επαγγελματίες συνεργάτες μας απολαμβάνουν δωρεάν πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων καψουλών, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποιητικό για τις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Ραντεβού στο περίπτερο της Nespresso Professional

Φέτος, η Nespresso γιορτάζει 40 χρόνια & η Nespresso Professional σας προσκαλεί στο περίπτερο της στην έκθεση HORECA 2026, σε μια μοναδική εμπειρία γεύσης και καινοτομίας! Θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τον Limited Edition Volluto, να απολαύσετε 21 διαφορετικές ποικιλίες καφέ, εμπνευσμένες συνταγές με φυτικό & ζωικό γάλα και coffee cocktails. Αποκτήστε δωρεάν πρόσκληση στο nespresso-pro.gr