Η bwin Greece ανανέωσε τη δέσμευσή της στη Χάρτα Διαφορετικότητας

Τον Φεβρουάριο, στα γραφεία του Diversity Charter Greece, η bwin Greece υπέγραψε την ανανέωση της ετήσιας συμμετοχής της στη Χάρτα Διαφορετικότητας, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή της για προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας. Τη Χάρτα υπέγραψε εκ μέρους της bwin Greece ο Γιώργος Τσαγκλής, Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση της πολυμορφίας και της ισότητας στον χώρο εργασίας. Οι κύριοι πυλώνες της περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, την υποστήριξη της ένταξης ατόμων με αναπηρία, την προώθηση πολιτικών χωρίς διακρίσεις και την ανάπτυξη κουλτούρας σεβασμού και συνεργασίας για όλους τους εργαζομένους.

Με αφορμή την ανανέωση, ο Γιώργος Τσαγκλής δήλωσε: «Η bwin Greece πιστεύει ότι η διαφορετικότητα και η ένταξη είναι βασικοί πυλώνες για τη δημιουργία ενός δυναμικού και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος. Η ανανέωση της συμμετοχής μας στη Χάρτα Διαφορετικότητας επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζομένους μας, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, εθνικότητα ή ικανότητες».

Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης της bwin είναι πλήρως εναρμονισμένες με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου κόσμου έως το 2030. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή στη Χάρτα Διαφορετικότητας εντάσσεται στους Στόχους 10: Λιγότερες ανισότητες και 17: Συνεργασία για τους Στόχους. Περισσότερες πληροφορίες για το κοινωνικό αποτύπωμα της bwin μπορείτε να βρείτε στο: https://bwincares.gr/.

Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της bwin Greece να δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα εκτιμάται, η ένταξη ενισχύεται και όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να αναπτυχθούν ισότιμα και με ασφάλεια.

