«To ότι είμαι ανάπηρη δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω», είπε η Κατερίνα Βρανά λίγες μέρες πριν τη χθεσινή εμφάνιση της στον Εθνικό Τελικό της Eurovision.

Περίεργο βέβαια, να καλείται κάποιος να εξηγεί τα αυτονόητα. Ωραίος λόγος τσεκ, σωστά ελληνικά τσεκ, χιούμορ τσεκ. Και αφού η κωμικός έχει κλικαρισμένα όλα τα κουτάκια, είναι άξιο απορίας γιατί έγινε τόσος ντόρος για το γεγονός ότι ένα άτομο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ανέλαβε το τιμόνι της παρουσίασης.

Άρα γιατί έγινε «σούσουρο» με τη χθεσινή της εμφάνιση; Φυσικά και το ερώτημα είναι ρητορικό. Ο λόγος που έγινε ντόρος εχθές, είναι γιατί, αν και τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα ανέρχονται στο ένα εκατομμύριο, δεν τα βλέπουμε στο τραμ, στο μετρό, στη δουλειά, στο σούπερ μάρκετ, πόσο μάλλον στην παρουσίαση ενός λαμπερού σόου.

Η Κατερίνα Βρανά, θύμισε απλώς ότι αυτά τα άτομα όχι απλά ζουν ανάμεσα μας, αλλά είναι ικανά για πολλά πράγματα.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Το ξεμάτιασμα στη Marseaux και το «Εσύ ρουφιέσαι;» στον Καπουτζίδη

«Ακύλα, γιατί φόρεσες τα μαλλιά μου για μπότες;», είπε η κωμικός για τα «χνουδωτά» παπούτσια του διαγωνιζόμενου. «Εμένα γιατί δεν με σηκώνετε στον αέρα που το έχω ζητήσει;», είπε με αφορμή τα φαντασμαγορικά lifts των τραγουδιστών. «Είπαν ότι θέλουν ένα σφιχτό πρόγραμμα δύο ώρες, και πήραν εμένα μετά να το παρουσιάσω», είπε η Κατερίνα Βρανά και αυτοσαρκάστικε για το πρόβλημα στην ομιλία της.

Η κωμικός κράτησε πολλούς τηλεθεατές στις οθόνες. Όχι, επειδή ήταν σε αμαξίδιο, αλλά επειδή είχε χιούμορ και επαγγελματισμό.

Και δεν είναι η μόνη. Η χθεσινή της παρουσίαση ήταν μια ωραία αρχή. Το γεγονός ότι έγινε και στην ΕΡΤ, τη δημόσια τηλεόραση έχει επίσης μια βαρύτητα και έναν συμβολισμό.

Όμως δεν πρέπει να μείνει μια ευχάριστη εξαίρεση που απλώς θα θυμόμαστε. Πρέπει να γίνει κανόνας. Να ανοίξει τον δρόμο ώστε η παρουσία ανθρώπων με αναπηρία στην τηλεόραση, να μην αποτελεί «είδηση», αλλά κάτι απολύτως φυσικό, δεδομένου ότι έχουν τέτοιες ικανότητες όπως της κωμικού.