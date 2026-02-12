O θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ μάς θύμισε κάτι που ξεχνάμε συχνά

Ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, μετά από μάχη με τον καρκίνο, πέθανε, σε ηλικία 48 ετών. Ενσάρκωσε τον αρχετυπικό ρομαντικό και ευαίσθητο ήρωα της 90ς εφηβικής τηλεόρασης, τον Ντόσον και με τη 90s εμφάνιση του και ένα αμήχανο κλάμα, έγινε meme, πέρασε στην ιντερνετική αθανασία. Στη συνέχεια κκατάφερε να παίξει στην καλή μεταφορά του "The Rules of Attraction" του Μπρετ Ίστον Έλις, ενώ ήταν αρκετά αυτοσαρκαστικός και στην τηλεοπτική μαύρη κωμωδία "Don't Trust The Bitch In Apartment 23" δίπλα στην επίσης σπουδαία ηθοποιό Κρίστεν Ρίτερ (την είδαμε και στο "Breaking Bad" και στο "Jessica Jones").

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα είδωλα της teen pop κουλτούρας που υπήρξε λίγο πριν το Ίντερνετ, στο μεταίχμιο μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών εμπειριών, ο Βαν Ντερ Μπικ ταυτίστηκε με τη νεανική του φιγούρα και το Χόλιγουντ σε αυτό επένδυσε, μέχρι που εμφανίστηκαν οι πρώτες ρυτίδες στο μέτωπο του και ξεχάστηκε. Έμεινε ως ψηφιακή εικόνα στα social media, ένας μεταμοντέρνος Ντόριαν Γκρέι, που εμφανίζεται σε κάθε οθόνη κινητού και Laptop με ξανθιά φράντζα και έτοιμος να μπήξει τα κλάματα. «Τη φάτσα μου βαρέθηκα» θα μουρμούριζε, αν ήξερε το σχετικό τραγούδι του Βλάση Μπονάτσου.

Δεν φαίνεται να τον πείραξε ιδιαίτερα. Έδωσε το παρόν σε επανένωση των συντελεστών του "Dawson's Creeκ", χαιρόταν και για την επιτυχία της κολλεγιακής κομεντί "Varsity Blues", απολάμβανε το κερδισμένο στοίχημα με τη διαχρονικότητα που είχαν πετύχει οι πρώτες του απόπειρες στην υποκριτική.

Μέχρι που ήρθε η αρρώστια.

Τότε ο Τζέιμς άρχισε να απολαμβάνει, να ζει το Τώρα, έχοντας αποδεχθεί πως η ζωή του είναι ένα σύνολο στιγμών των οποίων η ημερομηνία λήξης ίσως και να είναι πολύ κοντινή. Δεν θα γράψουμε περισσότερα. Θα αφήσουμε μόνο το μήνυμα της φίλης του, της αθλήτριας Στέισι Κίμπλερ για τις τελευταίες στιγμές που έζησαν μαζί, να μας θυμίζει πόσο υποτιμημένη εμπειρία είναι πλέον, το να ζούμε στο παρόν.

«Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν τόσο "παρούσα". Όταν γνωρίζεις πως ο χρόνος είναι ιερός, δεν σπαταλάς ούτε μια ανάσα. Δεν βιάζεσαι. Δεν σκρολάρεις στο κινητό. Δεν ανησυχείς για το αύριο. Κάθεσαι. Ακούς. Κρατάς χέρια. Παρακολουθείς τον ουρανό να αλλάζει χρώματα και αφήνεις κι εκείνον να αλλάξει εσένα.»

«Αυτές τις τελευταίες μέρες, μου έμαθες περισσότερα για το τι σημαίνει να ζεις στο "τώρα" από όσα θα μπορούσε να μου μάθει οποιοδήποτε βιβλίο. Μου έδειξες πώς είναι να εμπιστεύεσαι το σχέδιο του Θεού, ακόμα και όταν αυτό σου ραγίζει την καρδιά. Ειδικά τότε.»