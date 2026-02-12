Τσικνοπέμπτη στα σχολεία: Μήπως είναι ώρα να αλλάξει;

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία αποτελούν κάποιες ημέρες για τις οποίες δεν θα υπάρξει καμία σύγκρουση, ανάμεσα σε όσους αντιδρούν για τον μη εορτασμό της Τσικνοπέμπτης στα σχολεία και στο Υπουργείο Παιδείας, που έβαλε φρένο σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Κάθε χρόνο στα σχολεία στήνονται ψησταριές και η μέρα αυτή παρουσιάζεται ως γιορτή και «βαφτίζεται» έθιμο. Αναμφισβήτητα είναι μια μέρα χαράς και αφορμή για συνάντηση ανθρώπων με τους φίλους τους και τις παρέες τους. Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε μήνυμα στα σχολεία ότι «η Τσικνοπέμπτη δεν είναι αργία». Κάποιοι σύλλογοι γονέων αντέδρασαν, καθώς υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια μέρα, κατά την οποία τα παιδιά τους μπορούν να αποσυμπιεστούν και να περάσουν μια μέρα λίγο πιο ευχάριστα στο σχολείο.

Τα σχολεία, όμως, από την πλευρά τους, αποτελούν χώρους διαμόρφωσης αξιών και στάσεων ζωής. Ποια στάση ζωής μαθαίνει να έχει ένας μαθητής απέναντι σε ένα ζώο, όταν το βλέπει μόνο σαν ένα προϊόν για κατανάλωση, συνδέοντάς το με στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς, μακριά από τα μαθήματα; Τι επιλογές έχει το σχολείο για μαθητές που έχουν αποφασίσει να μην καταναλώνουν κρέας;

Τα σχολεία μπορούν να αφήσουν πίσω την «ασπίδα» της παράδοσης και να κρατήσουν το πνεύμα της χαράς στους μαθητές, μαθαίνοντάς τους ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι να την τιμήσουν. Ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει «θυσία» ενός ζωντανού πλάσματος, για να περάσει κάποιος καλά. Η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός απέναντι σε κάθε μορφή ζωής, οι συζητήσεις για το περιβάλλον και τη διατροφή σίγουρα «χωράνε» στις διδακτικές ώρες που αφιερώνονται σε εορτασμούς εθίμων όπως αυτό της Τσικνοπέμπτης. Σε τέτοιες πρωτοβουλίες, που σπάνια γίνονται πράξη, ίσως και οι γονείς «έπαιρναν» ένα μάθημα.