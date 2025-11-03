Η bwin στο πλευρό του Gazzetta Women για τη γυναικεία ενδυνάμωση!

Η bwin στηρίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά το GWomen Summit, το μεγαλύτερο συνέδριο για τη γυναικεία ενδυνάμωση, που επιστρέφει τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Με το φετινό μήνυμα «Together. Stronger. Unstoppable.», το συνέδριο μας προσκαλεί να δούμε τον αθλητισμό και τη ζωή μέσα από μια πιο ανθρώπινη, αυθεντική ματιά.

Με πυλώνες την ενδυνάμωση, την ισότητα και την έμπνευση, το GWomen Sports Summit αποτελεί μία πολύτιμη πρωτοβουλία που ενισχύει τις γυναίκες και καλλιεργεί το όραμα για ένα ίσο μέλλον στον αθλητισμό. Η bwin θα βρίσκεται εκεί, ώστε να βοηθήσει στην επίτευξη ενός κοινού στόχου: η φωνή του γυναικείου αθλητισμού να γίνει ακόμα πιο δυνατή.

Η bwin, πιστή στη δέσμευσή της να προωθεί την ισότητα και να δίνει φωνή στις γυναίκες, βρίσκεται ξανά στο πλευρό του GWomen ως Υποστηρικτής της διοργάνωσης.

Άλλωστε, για το βραβευμένο brand ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από αγώνες και μετάλλια: είναι πεδίο σεβασμού και προσπάθειας. Η bwin δίνει στον γυναικείο αθλητισμό την προσοχή που του αξίζει σε όλο του το φάσμα και το GWomen Summit 2025 συνάδει απόλυτα με τις αξίες και τις αρχές του αθλητισμού που πρεσβεύει.

Την bwin εκπροσωπούν η Γενική Διευθύντρια του βραβευμένου brand, Ιωάννα Μπερίου, αλλά και δύο σπουδαίες αθλήτριες, μέλη του χορηγικού προγράμματος Team Future, η Ελίνα Τζένγκο, Πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό και η Αναστασία Ντραγκομίροβα, Πρωταθλήτρια στίβου στο έπταθλο. Οι τρεις τους θα συμμετάσχουν στο

πάνελ «Αθλητισμός και Ρατσισμός», μια δυνατή και βιωματική συζήτηση για τις προκαταλήψεις, τα εμπόδια, αλλά και τη δύναμη της συμπερίληψης μέσα κι έξω από τα γήπεδα.

Όπως σημειώνει η Ιωάννα Μπερίου: «Στην bwin πιστεύουμε πως ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει νοοτροπίες. Να ενώσει, να εμπνεύσει και να δώσει φωνή σε όλους».

Το φετινό GWomen Summit 2025 έρχεται με πλούσιο πρόγραμμα και θεματικές που αγγίζουν την καρδιά της γυναικείας εμπειρίας:

«Ψυχική ανθεκτικότητα στον πρωταθλητισμό», για τη δύναμη που κρύβεται στην ευαλωτότητα.

«Parents Supporting Daughters», μια συγκινητική ματιά στη σχέση γονιών και αθλητριών.

Πένυ Ρόγκα: «Παίζοντας για τη ζωή, ενάντια στον καρκίνο», με τη διεθνή αθλήτρια βόλεϊ να μοιράζεται τη δική της μάχη.

«Ισότητα στην πράξη», για την πολιτική, τον αθλητισμό και τη μητρότητα, με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας.

«Από την κορυφή στην αφάνεια», το success story της Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών, παρουσία του Γιώργου Μαυρωτά, Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

Το GWomen Summit 2025 αποτελεί έναν θεσμό που προωθεί τον διάλογο και την αλλαγή σε θέματα ισότητας, ενδυνάμωσης και συμπερίληψης, και στη bwin είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος αυτής της διαδρομής. Together. Stronger. Unstoppable.

