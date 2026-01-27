Masterchef 2026: Η τηλεθέαση (26/1), η ψυχρολουσία των παικτών και οι δύο αποχωρήσεις

Δεκαεπτά παίκτες, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία των auditions και αποτελούν την πρώτη μπριγάδα, πέρασαν χθες στη φάση της τελικής επιλογής. Μπήκαν στην ανανεωμένη κουζίνα του MasterChef 10 με στόχο να κερδίσουν μία θέση στον διαγωνισμό.

Ψυχρολουσία με το «καλησπέρα» για τους διαγωνιζόμενους

Ο Σωτήρης Κοντιζάς αιφνιδίασε τους παίκτες του μαγειρικού ριάλιτι ζητώντας τους να φορέσουν μαύρες ποδιές κατευθείαν.

«Ακολουθεί δοκιμασία αποχώρησης. Στο τέλος της ημέρας, δύο από εσάς θα αποχωρήσουν. Συνεχίζετε όλοι να διεκδικείτε μία λευκή ποδιά με το όνομά σας, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύετε να μην την πάρετε ποτέ», ανακοίνωσε «παγώνοντας» τον ενθουσιασμό τους.

Καθένας είχε στη διάθεσή του 60 λεπτά για να ετοιμάσει ένα πιάτο με πρωταγωνιστή το αγαπημένο του υλικό.

«Αυτός με την καλύτερη προσπάθεια θα είναι ο πρώτος που θα πάρει λευκή ποδιά με το όνομά του και θα περάσει απευθείας στην επόμενη φάση, εξασφαλίζοντας τη θέση του στο MasterChef 10. Όμως, οι δύο που θα έχουν τις πιο αδύναμες προσπάθειες θα είναι εκείνοι που θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό πριν καλά καλά αρχίσει. Είστε 17, στο τέλος της ημέρας θα είστε 15», κατέληξε ο chef Κοντιζάς, ανακοινώνοντάς τους τη διπλή αποχώρηση.

Το καλύτερο πιάτο και οι δύο αποχωρήσεις

Καλύτερες προσπάθειες της δοκιμασίας ήταν εκείνες του Κωνσταντίνου και του Νίκου. Εκείνος που κέρδισε τη λευκή ποδιά ήταν τελικά ο Κωνσταντίνος.

«Είναι σαν να μου έδωσαν μια σακούλα με σοκολάτες», είπε με χιούμορ και έβαλε στόχο για τον τερματισμό: «Την πήραμε. Είμαι ο πρώτος του MasterChef 10 που μπαίνει πρώτος στο σπίτι. Σκοπός μου είναι τώρα να είμαι πρώτος και στο τέλος».

Η πιο αδύναμη συνολικά προσπάθεια άνηκε στον Κωνσταντίνο Γ., ο οποίος και αποχώρησε πρώτος από τον διαγωνισμό με τον Αλέξανδρο να τον ακολουθεί επίσης στην έξοδο έχοντας την αμέσως επόμενη χειρότερη προσπάθεια προς έκπληξη πολλών που πίστευαν στις ικανότητές του.

Η τηλεθέαση του MasterChef (26/1)

Το MasterChef κατάφερε το βράδυ της Δευτέρας να σημειώσει τηλεθέαση 16,3% στο δυναμικό κοινό αφήνοντας πίσω το Survivor αλλά και τις σειρές μυθοπλασίας.