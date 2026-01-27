Η τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στα Τρίκαλα έχει παγώσει το πανελλήνιο. Πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων η μία αγνοείται ακόμα από τη φωτιά που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

Τα θύματα απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή που κατέρρευσε. Η βάρδια θα αποτελούνταν κανονικά από 30 άτομα ωστόσο μειώθηκε στα 12 επειδή την προηγούμενη μέρα είχε γίνει η γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Την ώρα της έκρηξης οι περισσότεροι εργαζόμενοι ήταν σε διάλειμμα έξω από τις εγκαταστάσεις και έτσι σώθηκαν.

Η Βασιλική, η Αγάπη, η Βούλα, η Ελένη και η Αναστασία έμειναν στο πόστο τους στην παραγωγή. Και οι πέντε εργαζόμενες, όπως λένε οι συγγενείς τους, είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια ώστε να μπορούν να αφιερώνουν την υπόλοιπη ημέρα στα παιδιά τους.

Τα σενάρια που ερευνούν οι Αρχές

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναζητά τα ακριβή αίτια, ενώ στο «μικροσκόπιο» η ακαριαία ανάφλεξη που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε 2 σενάρια. Το πρώτο αφορά τη διαρροή προπανίου, ενός αερίου που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμο σε περίπτωση διαρροής. Το δεύτερο που εξετάζουν οι αρχές είναι μήπως η έκρηξη προκλήθηκε από σκόνη αλευριού.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει καταρχάς οι φούρνοι, αλλά και οι τέσσερις εξωτερικές δεξαμένες προπανίου. Κυρίως όμως εξετάζονται οι σωληνώσεις προπανίου που τροφοδοτούσαν τους φούρνους. Το επικρατέστερεο σενάριο είναι από αυτές τις σωληνώσεις να υπήρξε η διαρροή προπανίου που δεν γίνεται αντιληπτή καθώς είναι άοσμο.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η απομάκρυνση τμημάτων των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν, ώστε να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των αιτίων της έκρηξης, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις των επιζώντων του δυστυχήματος.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων εξήγγειλε 24ωρη απεργία για σήμερα, ενώ καταθέτει αίτημα στην εισαγγελία για τη συμμετοχή ανεξάρτητου πραγματογνώμονα στις έρευνες.

Αίτημα στην εισαγγελία για συμμετοχή πραγματογνώμονα από το εργατικό κέντρο Τρικάλων στις έρευνες

Οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος αναφέρθηκε στην επίσκεψη στο εργοστάσιο πέρσι το καλοκαίρι στο πλαίσιο ενημερώσεων αλλά και ελέγχων των συνθηκών εργασίας για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων που έκαναν στις τοπικές βιομηχανίες και σημείωσε ότι θα καταθέσουν αίτημα στον εισαγγελέα για συμμετοχή ανεξάρτητου πραγματογνώμονα στην έρευνα.

«Παρατηρήσεις έγιναν πολλές με ζητήματα που έχουν σχέση με τις διεξόδους διαφυγής, αν υπάρχουν συστήματα ανίχνευσης σε πιθανότητα διαρροής αερίου. Το τι καταγράφτηκε δεν το έχουμε στα χέρια μας. Το ζητήσαμε εγγράφως χθες από την αντίστοιχη επιτροπή», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Αρμάγος. Πλην όμως σε επικοινωνία του με την επιτροπή, τόνισε ότι εκείνη δεν είχε βρεθεί στην πτέρυγα που κόστισε τη ζωή στις πέντε γυναίκες. «Δεν γνωρίζουμε ούτε πώς ήταν το κτίριο, ούτε πώς ήταν οι προδιαγραφές», είπε.

«Έχουμε ζητήσει και θα πάμε σήμερα σήμερα στον εισαγγελέα με τη νομική μας εκπρόσωπο να μπει και δικός μας πραγματογνώμονας στις έρευνες που διεξάγονται για να ριχτεί φως πάνω σε όλες τις συνθήκες και στα αίτια», ανέφερε ακόμα.

Η εργαζόμενη που γλίτωσε από «ζαριά» της τύχης

Η εργαζόμενη ανέφερε ένα απίστευτο «παιχνίδι» της μοίρας, από το οποίο σώθηκε μία συνάδελφός της: «Εγώ ήμουν απόγευμα 15.30 - 23.30, αλλά τα κορίτσια όλα που έπαθαν το κακό αυτό άλλαζαν τη δική μας βάρδια. Είναι πολύ μεγάλη έκρηξη. Δεν μπορώ, δεν πάει το μυαλό μου κάπου», είπε αρχικά.

«Εξαιρετικά κορίτσια, όλα με μικρά παιδιά και δούλευαν νύχτα για να κρατάνε τα παιδιά τους επειδή ο σύζυγός τους δούλευε μέρα για το μεροκάματο. Πολύ τραγικό αυτό, π[άρα πολύ τραγικό. Να πας στη δουλειά σου και να χάνεις τη ζωή σου τόσο άδικα».

Συνέχισε λέγοντας: «Τραγικό. Μιλάμε, σοκ, εγώ δεν μπορώ να συνέλθω. Έντεκα χιλιόμετρα μακριά μένω και κατά τις τέσσερις παρά πέντε άκουσα έκρηξη. Σκουντάω τον άντρα μου, του λέω, σαν έκρηξη ακούστηκε, και έτριξαν και τα τζάμια. Που να φανταστώ ότι ήταν ο χώρος της δουλειάς.

Θα μπορούσε να είναι η πρωινή βάρδια σε αυτή την πτέρυγα, που είναι 50 άτομα. Θα μπορούσε να ήμασταν εμείς το απόγευμα που είμαστε 25 άτομα. Οι επιζώντες τους τίναξε έξω το ωστικό κύμα, για αυτό έζησαν.

Μαζί με τους τοίχους πήρε και αυτούς και επέζησαν. Τα κορίτσια είμαι σίγουρη, επειδή ξέρω τον χώρο εκεί, πήγαν στον τόπο, ήταν ακριβώς κάτω από τα πόδια τους. Ήταν και μία κοπέλα η οποία ήταν να πάει δουλειά αλλά σήκωσε πυρετό το παιδί της και δεν πήγε. Την παίρνω τηλέφωνο και έλεγε "με έσωσε ο γιος μου, και ζω"».