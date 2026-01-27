Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ώρα πληρωμής για τους συνταξιούχους

Εβδομάδα πληρωμών για τους συνταξιούχους, καθώς θα καταβληθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026. Όπως έχει γίνει γνωστό από τον e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο ημέρες, ως είθισται. Πρώτα θα καταβληθούν οι συντάξεις στα τέως ταμεία Μη Μισθωτών και ακολουθούν τα τέως ταμεία Μισθωτών.

Σύμφωνα με το πλάνο οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν ως εξής:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου θα καταβληθούν ως ακολούθως:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου πληρώνονται οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου είναι η σειρά των συνταξιούχων του Δημοσίου, οι οποίοι θα λάβουν τις επικουρικές τους μαζί με τις κύριες συντάξεις.

Τα ποσά θα πιστωθούν και αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα, την προηγούμενη εργάσιμη.

