Η Espolòn Tequila γιορτάζει την Ημέρα των Νεκρών στο Ωδείο Αθηνών, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου

Η Espolòn Tequila γιορτάζει τη σύγχρονη εκδοχή της Ημέρας των Νεκρών και μας προσκαλεί στην αυθεντική γιορτή της μεξικανικής κουλτούρας το Σάββατο 1η Νοεμβρίου.

Ο παγκόσμιας αναγνώρισης Frankie LLuc και το αγαπημένο DJ crew των Street Outdoors Soundsystem θα ξεσηκώσουν το κοινό στο εμβληματικό Ωδείο Αθηνών με το Yucatan Show “The Day of the Dead”, ένα πρωτότυπο project που συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με εντυπωσιακά visuals, εμπνευσμένο από τη μεξικάνικη γιορτή Día de los Muertos.

Η Espolòn Tequila δε θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη βραδιά αφιερωμένη στη ζωή και τη μουσική, φέρνοντας τη μεξικάνικη κουλτούρα στην urban σκηνή της πόλης. Αυθεντική paloma & margarita αλλά και ξεχωριστές εμπειρίες όπως face painting, θα δημιουργήσουν μία ατμοσφαιρική νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.

Εισιτήρια διαθέσιμα εδώ.

*άνω των 18 ετών

