Γκρεγκ Μποβίνο: Καρατομήθηκε ο «νοσταλγός της Γκεστάπο» από διοικητής της ICE, κατ' εντολή Τραμπ

Ο Γκρέγκορι Μποβίνο καθαιρέθηκε από τον ρόλο του ως «γενικός διοικητής» της ICE και θα επιστρέψει στην προηγούμενη θέση του στο Ελ Σέντρο της Καλιφόρνια, όπου αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί σύντομα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του DHS και δύο άτομα που γνωρίζουν την αλλαγή.

Ο ξαφνικός υποβιβασμός του Μποβίνο είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι μέχρι στιγμής ότι η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει τις πιο επιθετικές τακτικές της μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι το Σάββατο από πράκτορες της Αντιμεταναστευτικής Υπηρεσίας υπό τις διαταγές του Μποβίνο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να σηματοδοτεί σε μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια τακτική αλλαγή στην εκστρατεία μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης, αναφέρει η Atlantic.

Ο Τραμπ τα «μαζεύει» μετά τα έκτροπα της ICE

Ο Τραμπ έγραψε ότι μίλησε με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, τον οποίο ο Λευκός Οίκος έχει κατηγορήσει για υποκίνηση βίας, και οι δύο άνδρες βρίσκονται τώρα σε «παρόμοιο μήκος κύματος».

Ο Τομ Χόμαν, ο πρώην επικεφαλής της ICE και γνωστός ως «τσάρος των συνόρων», θα μεταβεί στη Μινεσότα για να αναλάβει τη διοίκηση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας εκεί, δήλωσε ο Τραμπ.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, και ο στενός σύμβουλός της, Κόρεϊ Λεβαντόφσκι , οι οποίοι ήταν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Μποβίνο στο DHS, κινδυνεύουν επίσης να χάσουν τις δουλειές τους, μου είπαν δύο από τα άτομα.

Πέρυσι, ο Γκρέγκ Μποβίνο διηύθυνε πολλές επιχειρήσεις που προβλήθηκαν πολύ από τα ΜΜΕ, κυρίως στο Λος Άντζελες και στο Σικάγο, καταφεύγοντας σε αυτό που αποκαλεί τακτική «ενεργώ και καθαρίζω»: να προχωρά γρήγορα σε συλλήψεις και στη συνέχεια να αποσύρεται αμέσως πριν φθάσουν οι διαδηλωτές.

Γκρεγκ Μποβίνο: Ο «νοσταλγός» της Γκεστάπο στο τιμόνι της ICE

Ο Μποβίνο, απόγονος Ιταλών μεταναστών που μεγάλωσε στην αγροτική πολιτεία της Νότιας Καρολίνας, διηύθυνε μια επιχείρηση στη Μινεάπολη όταν, στις 7 Ιανουαρίου, ένας πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ, μια 37χρονη μητέρα, στο αυτοκίνητό της.

Υπεραμύνθηκε μάλιστα το γεγονός ότι οι πράκτορές του συνέλαβαν ένα πεντάχρονο αγόρι την προηγούμενη εβδομάδα ενώ αναζητούσαν τον πατέρα του για να τον συλλάβουν. «Είμαστε ειδικοί στη διαχείριση παιδιών», δεν δίστασε να πει ο αξιωματούχος.

Την περασμένη εβδομάδα, εικόνες τον έδειξαν να εκσφενδονίζει δακρυγόνο σε μια ομάδα διαδηλωτών στη Μινεάπολη. «Θα ψεκάσω. Υποχωρήστε. Έρχεται το αέριο», ακούγεται να λέει προτού ρίξει το δακρυγόνο πάνω στους διαδηλωτές.

Εμφανίζεται πολλές φορές με ένα μακρύ πράσινο παλτό με μεγάλους γιακάδες, που ήταν δημοφιλές κατά τον Α’ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτι που οδηγεί ορισμένους επικριτές σε καθόλου κολακευτικές συγκρίσεις.

«Ο Γκρεγκ Μποβίνο ντύνεται πραγματικά σαν να πήγε στο eBay για να αγοράσει μια στολή SS», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Γκάβιν Νιούσομ, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

Ο Μποβίνο ισχυρίστηκε πως το παλτό αυτό ανήκει σε στολή της «Border Patrol» (της αστυνομίας των συνόρων, μιας άλλης ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης) την οποία έχει εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

«Προσπαθούν να παρουσιάσουν τους πράκτορες της αστυνομίας των συνόρων και της ICE σαν τη Γκεστάπο, τους ναζί και άλλους χαρακτηρισμούς», είπε στο CNN, προσθέτοντας πως ο Άλεξ Πρέτι μπορεί να είχε επηρεαστεί από τέτοιες δηλώσεις. «Μήπως αυτό το άτομο ήταν θύμα, όπως τόσοι άλλοι, αυτού του είδους της βίαιης ρητορικής;», διερωτήθηκε.