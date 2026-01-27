Δημοσκόπηση Interview: Ανέτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική, λέει το 70% των πολιτών

Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και μερική φθορά στην εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού, μετά τις τελευταίες δηλώσεις της, δείχνουν - μεταξύ άλλων - τα αποτελέσματα νέας δημοσκόπησης. Επίσης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κρίνει ότι δεν είναι έτοιμη για την πολιτική.

Η έρευνα του Interview, που έγινε για λογαριασμό του Politic, έγινε από τις 22 έως και τις 26 Ιανουαρίου σε δείγμα 3.129 ατόμων.

Σε ερώτηση για το ποιον θα ψήφισαν, αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, τα ποσοστά που διαμορφώθηκαν δίνουν οκτακομματική Βουλή. Αναλυτικά:

ΝΔ: 26,9% ΠΑΣΟΚ: 12,7% Πλεύση Ελευθερίας: 6,3% Ελληνική Λύση: 5,4% ΚΚΕ: 5% ΜέΡα25: 3,5% Φωνή Λογικής: 3,4% ΣΥΡΙΖΑ: 3%

Δημοσκόπηση Interview για το Politic



Όσον αφορά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά αλλάζουν μερικώς.

ΝΔ: 32,2% ΠΑΣΟΚ: 15,2% Πλεύση Ελευθερίας: 7,6% Ελληνική Λύση: 6,5% ΚΚΕ: 5,3% ΜέΡΑ25: 4,4% Φωνή Λογικής: 4,1% ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πρώτος σε απαντήσεις, με ισχνή διαφορά από τον... κανένα. Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Μητσοτάκης: 31,7%

Κανέναν: 31,2%

Ανδρουλάκης: 9,7%

Κωνσταντοπούλου: 6,6%

Βελόπουλος: 5,1%

Τι δείχνει η δημοσκόπηση για τη Μαρία Καρυστιανού

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν και για το πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού, όσον αφορά στην ετοιμότητά της για τον πολιτικό στίβο.

Το 70% έκρινε πως είναι λίγο ή καθόλου έτοιμη για την πολιτική, το 27% απάντησε πολύ/αρκετά και ένα 3% δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Όσον αφορά στο εάν επηρεάστηκε η γνώμη τους για την κα Καρυστιανού, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της, οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

Χειρότερη απ΄ότι λίγες μέρες πριν 48%

Η ίδια 37%

Καλύτερη απ΄ότι λίγες μέρες πριν 14%

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 1%

Επίσης, τέθηκε ερώτηση για το ποιος θα μπορούσε να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Μαρία Καρυστιανού ή ο Αλέξης Τσίπρας. Οι απαντήσεις:

Κανένας από τους δύο 53%

Η κα Καρυστιανού 34%

Ο κ. Τσίπρας 13%

Τα άλλα αποτελέσμα της δημοσκόπησης διαμορφώθηκαν ως εξής:

