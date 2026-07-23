Η φοιτητική ζωή ξεκινάει με τη MINOAN LINES

Η MINOAN LINES βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά έμπρακτα στο πλευρό των πρωτοετών φοιτητών, προσφέροντας έκπτωση 50% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών*. Η προσφορά απευθύνεται στους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων που ταξιδεύουν στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο – Μήλος – Πειραιάς, καθώς και σε έως δύο μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία τους συνοδεύουν για την εγγραφή στη σχολή και την εγκατάσταση στη νέα τους πόλη και ισχύει και για την επιστροφή τους.

Η MINOAN LINES στηρίζει το πρώτο βήμα της φοιτητικής ζωής

Πριν ακόμη ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά, για τη MINOAN LINES είστε ήδη φοιτητές και απολαμβάνετε τα φοιτητικά σας προνόμια. Από τη χαρά του «Ναι, πέρασα!» μέχρι την πρώτη ημέρα στη σχολή, η εμβληματική ελληνική εταιρία αγκαλιάζει τους πρωτοετείς φοιτητές και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους που συνοδεύει αυτή τη σημαντική μετάβαση, σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών απαιτήσεων, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να οργανώσουν το ταξίδι προς τη νέα τους καθημερινότητα με οικονομία, άνεση και ασφάλεια. Γιατί πίσω από κάθε εισιτήριο υπάρχει ένα όνειρο, μια οικογένεια και ένα σπουδαίο νέο κεφάλαιο που αξίζει να ξεκινήσει με τη φροντίδα της MINOAN LINES.

Διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων

Οι εκπτώσεις παρέχονται με την επίδειξη των αποτελεσμάτων επιτυχούς εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ( https://results.it.minedu.gov.gr/ ) μαζί με το Δελτίο εξεταζόμενου / υποψηφίου Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 (ή φωτοτυπίας αυτού), κατά την έκδοση των εισιτηρίων και κατά την επιβίβαση στο πλοίο.

Αν κάνετε την κράτησή σας από το e-booking της Minoan Lines, επιλέξτε στο Βήμα 2 ''Προσθήκη Επιβατών & Οχημάτων'' στο πεδίο ''Έκπτωση'' την επιλογή «NEW STUDENT PASS DISCOUNT 50%».

*Η προσφορά ισχύει για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 31/10/2026 και δεν ισχύει για μονόκλινες & Lux καμπίνες.

Ακόμη περισσότερα προνόμια

Με την εγγραφή στο MINOAN LINES Bonus Club , τα νέα μέλη συλλέγουν 200 πόντους και αποκτούν πρόσβαση σε μία σειρά μοναδικών προνομίων, όπως δωρεάν εισιτήρια μέσω εξαργύρωσης πόντων, ειδικές εκπτώσεις και προσφορές, καθώς και προνόμια στις αγορές από τα καταστήματα και στις καταναλώσεις στα εστιατόρια και τα bars των πλοίων της MINOAN LINES.

Η MINOAN LINES εκτελεί όλον τον χρόνο καθημερινά δρομολόγια, Πειραιάς-Μήλος-Ηράκλειο και αντίστροφα με τα πλοία KNOSSOS PALACE & FESTOS PALACE.﻿ Επίσης πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια όλο το χρόνο, Ηγουμενίτσα-Μπρίντιζι και αντίστροφα, με το πλοίο KYDON PALACE, σε συνεργασία με το EUROPALINK της GRIMALDI LINES.

Συγχαρητήρια σε όλους τους νέους φοιτητές!

Στο πιο συναρπαστικό ταξίδι της ζωής σας, η MINOAN LINES ταξιδεύει μαζί σας.