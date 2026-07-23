Γιατί κυκλοφορούν ξένοι αστυνομικοί στην Ερμού

Και ξαφνικά εμφανίστηκαν σε έναν εκ των κεντρικότερων δρόμων της Αθήνας, στην Ερμού, αστυνομικοί με στολές που έγραφαν "polizia" (αστυνομία, στα ιταλικά) στην πλάτη.

Αυτή ήταν μια μικρή παραφωνία στην καθημερινότητα της πόλης, μέσα στον ακραίο καύσωνα και τις ροές τουριστών που καταφθάνουν διαρκώς στην πρωτεύουσα. Τι μπορεί όμως να σημαίνει η παρουσία Ιταλών αστυνομικών σε έναν κεντρικό δρόμο της Αθήνας;

Ξερει κανεις γιατι μπορει να κυκλοφορουν ξενοι αστυνομικοι στην Ερμου; pic.twitter.com/N45Cuq0nqg — Ξεπεσμένος rtιστας (@tsagko) July 21, 2026

Έμοιαζε με κάτι σαν «Εράσμους» για όργανα της τάξης ανά την Ευρώπη και τελικά η αλήθεια δεν απέχει πολύ. Πρόκειται για μια πιλοτική δράση, προϊόν συμφωνίας του ελληνικού και του ιταλικού υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την ενίσχυση της ασφάλειας σε τουριστικά θέρετρα των δύο χωρών.

Tι ακριβώς συμβαίνει με τους αστυνομικούς;

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης από το 2025, «οι δύο Υπουργοί συνυπέγραψαν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την εγκαθίδρυση του θεσμού των Κοινών Περιπολιών Ελλήνων και Ιταλών Αστυνομικών.

Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση που θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε τουριστικά θέρετρα και των δύο χωρών, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης με το συγκεκριμένο Μνημόνιο διευκολύνεται η επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές και αποδεικνύεται εμπράκτως η συνεργασία. «Η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ των Χωρών και των λαών μας».

Ας πούμε λοιπόν πως είναι ένα «Εράσμους» αλλά για αστυνομικούς. Παρόμοια δράση φαίνεται πως εφαρμόζεται και μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας.

Voxnews.al

Τελικά, όλα μπορούν να συμβούν μέσα στο μεγάλο, ελληνικό καλοκαίρι, ακόμα και μια ανταλλαγή αστυνομικών μεταξύ γειτονικών χωρών.