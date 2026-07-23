«Νόλαν, Σημείωνε»: Το Sugarbabes έβγαλε «Ιλιάδα» και «Οδύσσεια» σε τριλογία

Αν νομίζατε ότι το απόλυτο κινηματογραφικό event της χρονιάς θα ερχόταν από τα σαλόνια του Χόλιγουντ, μάλλον κοιτάτε σε λάθος συντεταγμένες. Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την «Οδύσσεια» δια χειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε να κάνει ρελάνς και να δώσει τη δική της, άκρως δημιουργική απάντηση.

Το Sugarbabes.tv και η Ίννα Ιννάκι μόλις έριξαν στο τραπέζι την τριλογία «The Journey of Odysseus». Και για να καταλάβετε το επίπεδο της αυτοπεποίθησης αυτού του εγχειρήματος, αρκεί το επικό post του σκηνοθέτη Phil Strife, ο οποίος απευθυνόμενος στον χολιγουντιανό σκηνοθέτη του έγραψε το ήδη cult: «Νόλαν, σημείωνε».

Εδώ, βέβαια, οφείλουμε να κάνουμε μια μικρή και διακριτική κοινωνιολογική παρατήρηση. Τον τελευταίο καιρό είδαμε διάφορους διαδικτυακούς «θεματοφύλακες» της παράδοσης να παθαίνουν ταραχή με τις φήμες περί inclusive casting στην αμερικανική εκδοχή και να ανησυχούν σφόδρα για την μαύρη Ωραία Ελένη.

Διαβάστε ακόμα:Όταν ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης εξήγησε πώς έμοιαζε η Ωραία Ελένη του Ομήρου

Είναι όμως σχεδόν βέβαιο πως οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι, μπροστά σε αυτή την εκδοχή του Sugarbabes, θα βρουν ξαφνικά τη γαλήνη τους.

Αφήνοντας όμως πίσω τα του ίντερνετ, η αλήθεια είναι πως η παραγωγή δεν αστειεύεται. Δεν μιλάμε για μια απλή βιντεοσκόπηση, αλλά για ένα road trip στα χνάρια του έπους. Αυθεντικά κοστούμια, κινηματογραφική αισθητική και πανοπλίες κάτω από τον καυτό ήλιο.

Στο πρώτο μέρος της τριλογίας, την «Ιλιάδα», βουτάμε στα χαρακώματα του Τρωικού Πολέμου. Ο Phil Strife (Σάκης Δερμάτης) μπαίνει στην πανοπλία του Αχιλλέα, η Maya Rose αναλαμβάνει να δικαιολογήσει τον τίτλο της Ωραίας Ελένης, ενώ το μεγάλο comeback ανήκει στην Ίννα Ιννάκι, η οποία επιστρέφει ύστερα από δύο χρόνια απουσίας για να υποδυθεί τη Θέτιδα, μητέρα του Αχιλλέα.

Το δεύτερο μέρος, «Η Οδύσσεια και Τα Μάγια της Κίρκης», μας βάζει στο καράβι με τον Emmanuel Torquemada στον ρόλο του πολυμήχανου Οδυσσέα, την ώρα που η Christy White ρίχνει τα δίχτυα της ως μάγισσα Κίρκη.

Το saga κλείνει με το «Μέρος 3ο: Η Πηνελόπη και οι Μνηστήρες», όπου η Hija De Venus (Πηνελόπη) προσπαθεί να ξεφορτωθεί τους πιεστικούς Αντίνοο (Charlie Dean) και τον δεύτερο μνηστήρα (Κωνσταντίνος Πετσακιάς), μέχρι τη θριαμβευτική επιστροφή του Torquemada/Οδυσσέα.