Χιθ Λέτζερ, όσο και αν μας πονά η απώλειά σου, καλά θα κάνεις να μείνεις εκεί που είσαι και να μακαρίζεσαι, γιατί αν έβλεπες που κατέντησε η παρακαταθήκη του Τζόκερ, μάλλον θα προσπαθούσες να βάλεις τέλος εις διπλούν.

Ένας μιμητής του εμβληματικού χαρακτήρα που φάνηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, ξεπέρασε σε «κριντζιά» ακόμα και εκείνα τα edgy τσικό, που τραβούν κουνημένα βίντεο ντυμένοι «Dark Knight» Τζόκερ, με δύο νούμερα μεγαλύτερο παλτό και fedora ασορτί μωβ.

Ο συγκεκριμένος τήρησε το κοστούμι μόνο με το χαρακτηριστικό μακιγιάζ, ενώ σε βίντεο στο TikTok φαίνεται να κυκλοφορεί στην παραλιακή σχεδόν τσίτσιδος, μόνο με μαγιό, και να εκτελεί κάποια ανεξήγητα ακροβατικά πάνω σε ένα κιγκλίδωμα.

Ένας Τζόκερ μα τι Τζόκερ

Πραγματικά δύσκολο σκηνικό να περιγραφεί. Αυτή η ελαφρώς πιο διεστραμμένη εκδοχή του Τζόκερ φαίνεται να έχει καβαλήσει το κάγκελο, αλλά ταυτόχρονα δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει.

Ίσως ήταν μία κίνηση εντυπωσιασμού για τα κορίτσια που κοντοστάθηκαν μία στιγμή από πίσω, και έτρεξαν να φύγουν το ίδιο γρήγορα.

Κάποια στιγμή φαίνεται να διαφωνεί κιόλας με τον εαυτό του, καλά που δεν του ζήτησε κανείς τον λόγο δηλαδή. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει πως δεν θα δαμάσει το κάγκελο, και κατεβαίνει ηττημένος, αλλά αποφασισμένος.

Για να μην χάσει τελείως την ήδη αραιή του «aura», στήνεται και κάνει μία βουτιά στη θάλασσα μπροστά από τον κόσμο.

Αν ο Βαρδάρης του έκανε τόσο κακό, τότε το κολύμπι στα νερά του Θερμαϊκού μάλλον θα τον αποτελειώσει.

Η παράστασή του καταγράφηκε από περαστικούς που «υπνωτίστηκαν» από τον χορό του, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι του απηύθυναν σχετικές συστάσεις και τον απομάκρυναν από την περιοχή, πριν γίνει πολύ διάσημος και δημιουργήσουν πρόβλημα τα πλήθη.