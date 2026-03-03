Η Foundever® καλεί νέους και νέες στην 4η Open Career Day

Η Foundever, ηγέτης της νέας γενιάς υπηρεσιών που επαναπροσδιορίζει τον κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών (CX), ανοίγει για τέταρτη φορά τις πόρτες της σε νέους και νέες που αναζητούν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα στον σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η 4η Open Career Day θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου, από τις 11:00 έως τις 16:00, στα γραφεία της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας (3ης Σεπτεμβρίου 74-78 & Ιουλιανού 33-35, Αθήνα 104 34). Η συμμετοχή στην εκδήλωση γίνεται με τη χρήση του κωδικού QR ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι εργαζόμενοι της Foundever θα πραγματοποιούν σύντομες ξεναγήσεις στα γραφεία του Athens Hub, προσκαλώντας τον κόσμο να ανακαλύψει από κοντά την εταιρική κουλτούρα και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας.

Παράλληλα, μέλη των ομάδων του Ανθρωπίνου Δυναμικού και Operations θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, δίνοντας τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε διαδραστικές παρουσιάσεις και σύντομες συνεντεύξεις γνωριμίας, για ρόλους που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους. Στη 13:00μ.μ., η ομάδα Talent Acquisition και Learning & Development θα πραγματοποιήσει μια ειδική παρουσίαση με θέμα τις ευκαιρίες καριέρας και επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα στο οικοσύστημα της Foundever. Η εμπειρία συμμετοχής στη Open Career Day της Foundever αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κάθε υποψήφιο να αποκτήσει χρήσιμες γνώσεις και εργαλεία για τον κλάδο της Εξυπηρέτησης Πελατών.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 1.500+ εργαζομένους και επιθυμεί να διευρύνει το δυναμικό της με υποψηφίους που μιλούν Γερμανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Δανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά για μια ευρεία σειρά θέσεων εργασίας στους τομείς των Customer Service, Technical Support & Sales Advisors, Trainers, Team Managers και Quality Analysts. Η προηγούμενη εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών δεν αποτελεί προαπαιτούμενο, καθώς στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της Foundever βρίσκεται η συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων της. Οι διακρίσεις της ως Great Place to Work και Best WorkplaceTM for Women Hellas 2025, επιβεβαιώνουν την δέσμευση της για ένα υποστηρικτικό, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον κατατάσσοντάς την στους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Foundever αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη του κλάδου Εξυπηρέτησης Πελατών (CX) με παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες και συνεργασίες με κορυφαία brands και εταιρείες σε ποικίλους κλάδους. Προσφέρει ολοκληρωμένες και στρατηγικές λύσεις CX, ψηφιακές λειτουργίες και υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων, επενδύοντας διαρκώς στην καινοτομία και τον άνθρωπο με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και των εργαζομένων.

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Foundever και την #FoundeverLife και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης συναρπαστικής ομάδας!