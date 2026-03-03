Γλυφάδα: 24χρονος «κάρφωσε» στυλό στο πρόσωπο ενός 38χρονου μέσα σε λεωφορείο

Σοκ προκαλεί περιστατικό που έλαβε χώρα στη Γλυφάδα μέσα σε ένα λεωφορείο, όταν δύο άνδρες τσακώθηκαν για το ποιος θα κάτσει σε μια θέση, με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να επιτεθεί με στυλό σε βάρος ενός 38χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, το περιστατικό σημειώθηκε στο δρομολόγιο Σαρωνίδα - Ελληνικό, ενώ ο 38χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα με το στυλό, ένα κοντά στο μάτι και ένα στο μάγουλο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πριν την επίθεση, ο 38χρονος έβρισε άγρια τον 24χρονο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τον τραυματίσει.

Ο 38χρονος είναι καλά στην υγεία του, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο ανδρών, ο ένας για εξύβριση και ο άλλος για σωματική βλάβη.