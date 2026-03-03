Το δραματικό τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη, η θεσμική στάση του ΠΑΣΟΚ και πόσο πραγματικά κινδυνεύει η Σούδα

Μπορεί οι σχέσεις Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη να είναι γενικά στο ναδίρ μετά και την υπόθεση των υποκλοπών, η κατάσταση λογω του Ιράν όμως επιβάλλει την ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας και θεσμικής ενημέρωσης. Κάπως έτσι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να ενημερωθεί χθες από τον πρωθυπουργό, με τον κ. Μητσοτάκη να του κλείνει σήμερα το σχετικό ραντεβού. Για τον προγραμματισμό του μίλησαν ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής με τον τομεάρχη Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ και στενό συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη Δημήτρη Μάντζο, ενώ από το ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι η ενημέρωση θα είναι μόνο επί των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής και τέλος. Νωρίτερα, ο κ. Μάντζος είχε μιλήσει με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος τον ενημέρωσε για την προοπτική σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής την Τετάρτη.

Η απροθυμία των αρχηγών

Χθες πάντως μια σειρά αρχηγών της αντιπολίτευσης ζήτησαν να ενημερωθούν, να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και άλλα τέτοια, όμως κανείς δεν σήκωσε το τηλέφωνο προκειμένου να ζητήσει απευθείας ραντεβού ενημέρωσης από τον πρωθυπουργό. Πρέπει να σας πω ότι αυτό εξέπληξε το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς περίμενε να εμφανιστούν και άλλοι αρχηγοί πρόθυμοι για ενημέρωση μετά τη δημοσιοποίηση του ραντεβού με τον κ. Ανδρουλάκη. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν θέλουν την off the record ενημέρωση πίσω από κλειστές πόρτες, θα ακούσουν την on the record την Τετάρτη στη Βουλή.

Θεσμική στάση του ΠΑΣΟΚ

Πάντως η στάση του ΠΑΣΟΚ θεωρώ πως εκτιμήθηκε, ενώ και στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει συναίσθηση των διακυβευμάτων. Και μπορεί να μην το λένε δημοσίως, αλλά κανείς δεν θα ήθελε ένα Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών με παρουσίες που εύκολα θα οδηγούσαν μια συζήτηση στο να εκτραχυνθεί. Και εν πάση περιπτώσει, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει κι ένα θεσμικό ρόλο να επιτελέσει.

Το δραματικό τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη

Μένω στα της πολεμικής σύρραξης στη γειτονιά μας, καθώς χθες το Μέγαρο Μαξίμου κατάλαβε πόσο επικίνδυνα κλιμακώνεται η κατάσταση κοντά μας, όταν το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε το επείγον τηλεφώνημα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Μετά τη βραδινή επίθεση στη βρετανική βάση στην Κύπρο με δύο drones, ακολούθησαν το μεσημέρι άλλα δύο με πορεία στο νησί. Αστραπιαία ελήφθη η απόφαση η Ελλάδα να συνδράμει την Κύπρο, με τον Μητσοτάκη να μιλάει άμεσα με τον Δένδια. Το ενδιαφέρον είναι ότι η φρεγάτα Belharra ΚΙΜΩΝ θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στο πεδίο, ενώ και το σύστημα anti-drone ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ που θα φέρει η φρεγάτα ΨΑΡΑ θα δοκιμαστεί επίσης στην πράξη. Το δεύτερο σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ το «φοράει» αυτή τη στιγμή η φρεγάτα ΥΔΡΑ που επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα, ως μέρος της επιχείρησης ASPIDES για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας.

Πόσο κινδυνεύει η Σούδα;

Με όλα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο, υπάρχει και ανησυχία για το εάν κινδυνεύει η αμερικανική βάση στη Σούδα. Βέβαια η προφανής απάντηση είναι πως οι Ιρανοί έχουν πολύ περισσότερους και πιο προσβάσιμους στόχους, αν και κάθε αμερικανική εγκατάσταση στην περιοχή μπορεί να στοχοποιηθεί. Όμως και πάλι, αν για την Κύπρο είναι δύσκολο να φθάσουν πύραυλοι, αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο για τη Σούδα. Θα πρέπει να περάσουν την αεράμυνα του Ισραήλ, την αεράμυνα περιοχής του αεροπλανοφόρου Τζέραλντ Φορντ, την ελληνική αεράμυνα και την αεράμυνα της ίδιας της βάσης.

Πονοκέφαλος η τιμή της ενέργειας

Χθες πάντως οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν με αποτέλεσμα στην κυβέρνηση να ανησυχούν για τις επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών κι επιχειρήσεων. Εάν υπάρξει παρατεταμένη ένταση και αυξήσεις διαρκείας, αυτό θα επηρεάσει και τους σχεδιασμούς ενόψει της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου όπου η κυβέρνηση ετοιμάζεται για την τελική ρελάνς παροχών. Οπότε όλα θα συνυπολογιστούν εξαρχής.

Βολουδάκη: Προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο στα σύνορα

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η Σέβη Βολουδάκη υφυπουργός μετανάστευσης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην πιθανότητα νέων μεταναστευτικών ροών. Τόνισε ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προετοιμάζεται για κάθε σενάριο, σε συντονισμό με Τουρκία και Λιβύη, επισημαίνοντας πως η προστασία των συνόρων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, με τον φράχτη στον Έβρο να λειτουργεί ως κρίσιμο εργαλείο αποτροπής.