Η HELL ENERGY παρουσιάζει τη νέα καμπάνια HELL CITY: Ένα σύμπαν, μια κοινότητα, μια εμπειρία

Η HELL ENERGY γιορτάζει δυναμικά τα 20 χρόνια πορείας της χαράσσοντας νέους ορίζοντες και λανσάροντας μια νέα διεθνούς επιπέδου καμπάνια: τη HELL CITY.

ρόκειται για έναν κόσμο που έχει στόχο να ενώσει τη παγκόσμια κοινότητα της HELL, φέρνοντας κοντά καταναλωτές από όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Στον πυρήνα αυτής της καμπάνιας, δε θα μπορούσε να βρίσκεται άλλος από τον παγκοσμίου φήμης ηθοποιό και τραγουδιστή, Michele Morrone.

Ο διεθνής ambassador του brand, παρουσιάζει στο κοινό ένα εντυπωσιακό σύμπαν και μας δείχνει τι σημαίνει να είσαι πραγματικά μέρος της HELL κοινότητας. Στη HELL CITY, το brand παρουσιάζεται ως συνήθεια εκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία εντάσσεται σε όλο το φάσμα της καθημερινότητάς τους, από τα πρωινά ξυπνήματα, τα ταξίδια, τη δουλειά μέχρι το πανεπιστήμιο, τον αθλητισμό και τη διασκέδαση. Η HELL CITY δημιουργεί έναν ενιαίο χώρο που αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για εκατομμύρια καταναλωτές.

Η βασική ιδέα πίσω από την HELL CITY είναι απλή και με άμεσο αντίκτυπο. Αφορά μια πόλη όπου το HELL ENERGY βρίσκεται παντού γύρω σου, με το στιλ, την αυτοπεποίθηση και τις καθημερινές στιγμές να ορίζονται γύρω από αυτό. Το brand δεν παρουσιάζεται απλά ως ένα ποτό, αλλά ως ένας κοινός κώδικας που είναι κατανοητός μόνο από όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν ή θέλουν να συνδεθούν μαζί του. Η HELL CITY λειτουργεί ως ένα μέρος στο οποίο όσα σχετίζονται με την HELL συγκεντρώνονται κάτω από μία ομπρέλα, δίνοντας ταυτόχρονα χώρο στο κοινό να εκφραστεί. Έτσι, οι καταναλωτές δεν λαμβάνουν απλώς μηνύματα, αλλά γίνονται μέρος μιας ομάδας στην οποία συνδέονται μέσω του brand.

Ο Michele Morrone, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη HELL CITY, καθώς αποτελεί τη φιγούρα που καθοδηγεί τους καταναλωτές με γνώμονα τη ποιότητα και τις αξίες της HELL. Μέσα από τον χαρακτήρα του, στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η HELL CITY είναι ένας premium, σύγχρονος κόσμος άμεσα συνδεδεμένος με την καθημερινότητα, δημιουργώντας ουσιαστική ταύτιση με το κοινό.

Η Adrienn Popovics, International Communications & Marketing Director της HELL ENERGY, δηλώνει σχετικά: «Τα τελευταία 20 χρόνια, η HELL ENERGY έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια κοινότητα στην οποία ήρθε η ώρα να δώσουμε ένα πραγματικό σπίτι. Η HELL CITY δεν είναι απλώς μια καμπάνια, αλλά ένα δυναμικό, διαρκώς εξελισσόμενο σύμπαν που αναπτύσσεται γύρω από το brand. Σε αυτόν τον κόσμο, όλες οι εξελίξεις της εταιρείας —από καινοτομίες προϊόντων έως πολιτιστικές συνεργασίες, επικοινωνούνται μέσα από μια ενιαία και στρατηγικά σχεδιασμένη ταυτότητα περιεχομένου, επιτρέποντας στους καταναλωτές, όπου κι αν βρίσκονται, να συνδεθούν, να ενημερωθούν και να βιώσουν την HELL ως κοινότητα. Ο Michele Morrone δεν είναι απλώς πρωταγωνιστής, αλλά η καθοριστική φιγούρα και ο χαρακτήρας της HELL CITY, η παρουσία του οποίου αποτυπώνει ξεκάθαρα τι εκπροσωπεί σήμερα η HELL και πώς προχωρά προς το όραμά της».

Γεμάτη φώτα και κινηματογραφική ατμόσφαιρα, η HELL CITY συνδυάζει την εμβληματικότητα και τη λάμψη των μεγαλουπόλεων με την οικειότητα των σύγχρονων αστικών κοινοτήτων, δημιουργώντας έναν τόπο όπου διαφορετικές γενιές και τρόποι ζωής συναντιούνται σε έναν δυναμικό κόσμο που εμπνέει και συναρπάζει.

Δείτε το βίντεο της καμπάνιας εδώ.