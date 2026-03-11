Τα πάνω κάτω στο Open: Σε ποιες μέρες και ώρες πάνε «Real View» και «Ώρα για Ψυχαγωγία»

Αλλαγές στο πρόγραμμα του ανακοίνωσε το Open αρχής γενομένης από τις 16 Μαρτίου. Το Real View με τις Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα, Σοφία Μουτίδου και Δάφνη Καραβοκύρη μετακομίζει από την prime time του καναλιού στο μεσημέρι και θα προβάλλεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 14:15, δηλαδή την ώρα της εκπομπής του Θανάση Πάτρα.

Στο ντόμινο που προκύπτει, η εκπομπή του Θανάση Πάτρα «Ώρα για ψυχαγωγία» φεύγει από το καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού και από τις 22 Μαρτίου θα προβάλλεται τις Κυριακές στις 19:50, αλλάζοντας και όνομα σε «Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα!».

Η ανακοίνωση του Open

Το Open φέρνει τα... κάτω – πάνω, μας κλείνει κάθε βράδυ δωρεάν εισιτήριο στην καλύτερη κινηματογραφική αίθουσα και φτιάχνει... Κυριακάτικα την πιο κεφάτη παρέα σε ένα early night show με πολύ χιούμορ και εκπλήξεις.

Από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου και κάθε βράδυ, αμέσως μετά τον Πιο Αδύναμο Κρίκο, στις 20:50, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, τα box office που άφησαν εποχή, οι πιο εντυπωσιακές περιπέτειες αλλά και οι μεγαλύτεροι έρωτες της μεγάλης οθόνης έρχονται στις οθόνες μας στο Open my cinema.

Το πολυσυζητημένο Real View με το αιχμηρό σχόλιο και τις ανατρεπτικές απόψεις, θα μεταδίδεται στις 14:15 κάθε μεσημέρι, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή.

Και από το βράδυ της Κυριακής, 22 Μαρτίου στις 19:50 και κάθε Κυριακή, ο Θανάσης Πάτρας, παρέα με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν, μας ψυχαγωγούν.. Κυριακάτικα, στο πιο αντισυμβατικό early night show της ελληνικής τηλεόρασης με χιούμορ, παιχνίδια, νοσταλγία αλλά και καλεσμένους έκπληξη σε ένα οικογενειακό πρωτότυπο τρίωρο, με... "Ψυχαγωγία....Κυριακάτικα!"