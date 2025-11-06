Η Jose Cuervo γιόρτασε την Ημέρα των Νεκρών με μια βραδιά γεμάτη χρώμα και μαγεία Μεξικού

Η Dia de los Muertos, είναι μια χαρμόσυνη και συμβολική μεξικανική παράδοση, όπου οι άνθρωποι τιμούν τους αγαπημένους τους που έχουν φύγει, πιστεύοντας πως οι ψυχές τους επιστρέφουν για λίγο στον κόσμο των ζωντανών, για να γιορτάσουν μαζί την ομορφιά και τη χαρά της ζωής.

Τα signature cocktails με την υπογραφή της Jose Cuervo, οι αυθεντικές μεξικανικές γεύσεις και η μαγευτική ατμόσφαιρα δημιούργησαν μια μοναδική εμπειρία εμπνευσμένη από την Ημέρα των Νεκρών (Día de los Muertos) — μια γιορτή που υμνεί το πάθος, τη χαρά και τη μουσική.

Awaken the Fiesta!

Τη δική της πινελιά ομορφιάς και χρώματος πρόσθεσε η MAC Cosmetics με εντυπωσιακά make up looks εμπνευσμένα από τη συλλεκτική φιάλη Jose Cuervo, ειδικά σχεδιασμένη για την Ημέρα των Νεκρών.

Photo Gredits: Panoulis Photography