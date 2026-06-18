Η Kayak στη νέα συλλογή της Barbour

Εμπνευσμένη από τη φύση, την ελευθερία της υπαίθρου και τη διαχρονική βρετανική αισθητική, η νέα συλλογή παρουσιάστηκε σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον, παρουσία συνεργατών, εκπροσώπων του Τύπου και φίλων της Barbour.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Kayak υποστήριξε τη φιλοξενία των καλεσμένων με το χαρακτηριστικό της καρότσι παγωτού, το οποίο διαμορφώθηκε ειδικά στα χρώματα της Barbour για τις ανάγκες του event.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις γεύσεις Sorbet Mango και Belgian Chocolate, καθώς και τις νέες γεύσεις Lemon Pie και Matcha Latte. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θετική, με τις νέες προτάσεις της Kayak να ξεχωρίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.