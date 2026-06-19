Έξω πάμε καλά, είναι η γνωστή φράση που λέει ο λαός και στην περίπτωση του Μητσοτάκη εξακολουθεί να ισχύει. Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ συναντήθηκε με τον δικό μας χθες το απόγευμα στις Βρυξέλλες, λίγο πριν την έναρξη της συνόδου κορυφής, όπου έκαναν μία ανοικτή συζήτηση γνωριμίας με δεδομένο ότι ο διάδοχος του Όρμπαν πήγε για πρώτη φορά να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Μου λένε ότι στη συζήτηση που έγινε με τον Μητσοτάκη ο Μάγιαρ περισσότερο τον ρώτησε για τις μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε, καθώς θεωρείται ως ένα καλό παράδειγμα στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Επιχείρηση προσέγγισης με Καραμανλή

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης διαχώρισε τις περιπτώσεις του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Νίκο Χατζηνικολάου. Είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει την πολυδιάσπαση του κόμματος του, θα προσπαθήσει να ενώσει κάποια χαμένα κομμάτια, αν και γνωρίζει εξαρχής τη συνθετότητα της αποστολής. Γι’ αυτό και μαθαίνω ότι θα γίνει μία αρκετά προσεκτική επιχείρηση επαναπροσέγγισης με τον Καραμανλή που θεωρείται προσφορότερη περίπτωση σε σχέση με τον Σαμαρά που έχει ξεκινήσει και οργανώνει κανονικά το κόμμα του, τηλεφωνώντας τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του σε κόσμο. Κατά πόσο αυτή η επιχείρηση μπορεί να στεφθεί με επιτυχία, διατηρώ πολύ ζωηρές αμφιβολίες, αν κρίνω από τα όσα άκουσα από τον Καραμανλή στην πρόσφατη ομιλία του στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης αλλά και τη γενικότερη στάση του στην σχέση που έχει με τον Αντώνη Σαμαρά και στις επαφές τους. Πάντως αυτό που οι Νεοδημοκράτες δεν θέλουν είναι να δημοσιοποιηθούν οι παρασκηνιακές επαφές.

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Η αφύπνιση Μεϊμαράκη

Το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης είχε πάρει αποστάσεις από την κεντρική στρατηγική του κόμματος νομίζω το έχουν δει και οι πιο παρατηρητικοί. Έχει γίνει πάντως μια προσπάθεια αναθέρμανσης της σχέσης με τον Βαγγέλη που έχει ως γνωστόν κομματικό πατριωτισμό. Του τηλεφώνησε άλλωστε από νωρίς ο νέος γραμματέας Κώστας Κυρανάκης, ενώ χθες μίλησε μαζί με τον Δημήτρη Καιρίδη σε εκδήλωση στον ελληνικό ιππικό όμιλο, στον Παράδεισο Αμαρουσίου.

Κάτι βλέπει ή κάτι ξέρει;

Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται εάν η στάση του Φάμελλου και η επιμονή του για συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ κρύβει κάτι. Μαθαίνω πως μυστική συμφωνία δεν υπάρχει ωστόσο μέσα από διάφορους διαύλους επικοινωνίας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλάβει πως θα υπάρξει ένα σήμα, ένα κάλεσμα από την πλευρά Τσίπρα - λίγο πριν ή λίγο μετά τη ΔΕΘ, προς την Κουμουνδούρου. Οπως και να έχει ο κ. Φάμελλος δείχνει διατεθειμένος να παραμείνει σε αυτή τη γραμμή θέλοντας η παρακαταθήκη που θα αφήσει να είναι η ενότητα, οπως λέει σε συνομιλητες του, ακόμη και αν αυτό σημαίνει πως ρισκάρει να μην είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή υποψήφιος στις εθνικές εκλογές.

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Ο Πολάκης στοχεύει στην ηγεσία

Μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκρατης Φάμελλος κατάφερε να μην υπάρξει φυγή μελών του οργάνου και να μην είναι εφικτή μια πρόταση μομφής προς το πρόσωπο του. Όμως είναι κοινό μυστικό πως αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Από τη μία η διορία Πολάκη και από την άλλη η αφωνία Τσίπρα πιέζουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι αποφασισμένος να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές. Ωστόσο ο Παύλος Πολάκης δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια και το σενάριο να αλλάξουν οι συσχετισμοί είναι στο τραπέζι με τον Σφακιανό βουλευτή να διεκδικεί την προεδρία.

