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Ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε πόσα χρήματα παίρνει από τις επαναλήψεις του «Παρά Πέντε»

Ο Αργύρης Αγγέλου μίλησε για τα χρήματα που λαμβάνει από τις επαναλήψεις των δημοφιλών σειρών στις οποίες συμμετείχε.

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Γιώργος Καπουτζίδης, Αργύρης Αγγελού και Ζέτα Μακρυπούλια
Γιώργος Καπουτζίδης, Αργύρης Αγγελού και Ζέτα Μακρυπούλια | NDP PHOTO
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Ο ηθοποιός Αργύρης Αγγέλου έχει συμμετάσχει σε αρκετές επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές και συνεχίζει να λαμβάνει χρήματα από τα δικαιώματα που διαθέτει. Μεταξύ άλλων, για το «Παρά Πέντε» και τις «Σαββατογεννημένες».

Καλεσμένος στο εκπομπή στο YouTube, αποκάλυψε πόσα είναι τα χρήματα αυτά και εξήγησε πως όσο περισσότερο παίζεται μία σειρά, τόσο λιγότερα είναι τα χρήματα που μπαίνουν στον λογαριασμό του. 

«Όσο πιο πολύ παίζεται, τόσο λιγότερα παίρνεις. Άλλα χρήματα παίρνεις όταν μια σειρά που έχεις κάνει είναι η πρώτη της επανάληψη, άλλα χρήματα παίρνεις όταν μια σειρά που κάνεις είναι η 200ή της επανάληψη» εξήγησε.

«Αν το Παρά Πέντε κάνει 4-5 επαναλήψεις τον χρόνο επί 20 χρόνια, μιλάμε περίπου για 100 επαναλήψεις, άρα καταλαβαίνεις ότι τα χρήματα πλέον είναι ακόμα λιγότερα, όσο περνάνε τα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, επειδή είναι συχνές οι επαναλήψεις, βγαίνει περίπου ένα 600άρι τον χρόνο» είπε.

Όσον αφορά στις «Σαββατογεννημένες» το τελευταίο ποσό που του καταβλήθηκε ήταν «350 ευρώ μεικτά για τα 33 επεισόδια».

@n1greece 🧨 "Φώτης" Πάρα Πέντε: Ποια είναι η αμοιβή του από τις επαναλήψεις της σειράς.... 🍋 Τσάι με ΛεμόΝ1 ft ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 🔥 Ν1, εδώ περνάς καλά! 🚀 WATCH NOW στο YouTube κανάλι του N1 🔥 👉 Μείνετε συντονισμένοι κάνοντας Subscribe για να μη χάσετε το επόμενο επεισόδιο του Τσάι με ΛεμόN1! #xristt #Ν1 #n1entertainment #n1fun #fyp @xristt 🍋 ♬ original sound - N1 Greece

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