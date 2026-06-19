Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε πρέπει να το καταβάλει ο εργοδότης - Πώς θα το υπολογίσετε

Επίδομα άδειας δικαιούνται να λάβουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από τους εργοδότες τους, με την ημερομηνία καταβολής να ποικίλει, ανάλογα με πότε θα λάβει την άδειά του ο υπάλληλος.

Κατά τη διάρκεια των ημερών της άδειάς του, ο εργαζόμενος λαμβάνει κανονικά τις αποδοχές του, σαν να εργαζόταν. Στις αποδοχές περιλαμβάνεται ότι καταβάλλεται στο μισθωτό τακτικώς και μονίμως ως αντάλλαγμα της εργασίας του (Εφ. Αθ. 1950/1995).

Εκτός από τις αποδοχές αδείας οι μισθωτοί δικαιούνται να λάβουν και το σχετικό επίδομα (άρθρο 3 του Ν. 4504/66). Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί συνακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας.

Είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί, για όσους μεν αμείβονται με μισθό, τον μισό μισθό, για όσους δε αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ διαθέτει στην ιστοσελίδα του ειδική online εφαρμογή, όπου μπορεί να γίνει ο ακριβής υπολογισμός του ποσού.

Πότε πληρώνεται το επιδόματος αδείας

Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της αδείας του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 8 του Α.Ν. 539/45, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.Δ. 4547/1966.

Ωστόσο, συνήθως στις εταιρίες επιλέγουν να κάνουν καταβολή του ποσού κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, συνήθως τον Ιούλιο, ανεξαρτήτως του χρόνου λήψης της άδειας.

Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, αποχώρηση απ’ την εργασία κ.λ.π.) πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί άδεια (άρθρο 1, παρ. 3 του Ν.1346/1983).

Σημειώνεται πως φέτος, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, το ποσό αναμένεται να είναι αυξημένο για μερίδα πολιτών. Επίσης, διαφοροποιήσεις αναμένεται να υπάρξουν καθώς έχουν αλλάξει οι προβλέψεις όσον αφορά στο πόσες μέρες άδειας πρέπει να λάβει, διά νόμου, ο εργαζόμενος.