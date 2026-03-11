Η LG Electronics απέσπασε 26 βραβεία στα iF Design Award 2026

Η LG Electronics (LG) απέσπασε 26 βραβεία στα iF Design Award 2026, ως αναγνώριση της αριστείας στον σχεδιασμό σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών. Τα iF Design Award, που διοργανώνονται από το iF International Forum Design GmbH, αξιολογούν τις συμμετοχές με βάση την καινοτομία, τη λειτουργικότητα, τη διαφοροποίηση και τον αντίκτυπο σε εννέα τομείς: Προϊόν, Επικοινωνία, Εμπειρία Χρήστη (UX), Διέπαφη Χρήστη (UI), Συσκευασία, Εσωτερική Αρχιτεκτονική, Επαγγελματική Σύλληψη/Ιδέα, Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός Υπηρεσιών .

Μεταξύ των βραβευμένων καινοτομιών ήταν το οικιακό ρομπότ LG CLOiD™, ικανό να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα οικιακών εργασιών και σχεδιασμένο ώστε να ενσωματώνεται αρμονικά στο περιβάλλον του σπιτιού, καθώς και η LG OLED evo W6, μια τηλεόραση τύπου True Wireless Wallpaper TV με πάχος κατηγορίας 9 χιλιοστών και τεχνολογία Hyper Radiant Color, που αντιπροσωπεύει ένα νέο επίπεδο απόδοσης στην ποιότητα εικόνας OLED.

Στα επιπλέον βραβευμένα προϊόντα περιλαμβάνονται το laptop LG gram Pro, που διαθέτει το υπερ-ελαφρύ υλικό «Aerominum»· η καμπυλωτή gaming οθόνη LG UltraGear OLED evo™· τρία προϊόντα ήχου LG XBOOM σχεδιασμένα για να ενισχύουν διαφορετικές εμπειρίες ακρόασης· το κλιματιστικό LG Whisen Objet Collection Cool με εκλεπτυσμένο μινιμαλιστικό σχεδιασμό· το LG PuriCare™ Bath Air System, που συμβάλλει στη βελτίωση της άνεσης στους εσωτερικούς χώρους μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης αέρα και υγρασίας· και το LG WallFit, μια λύση καθαρισμού αέρα σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα χώρου με λεπτό σχεδιασμό που εφαρμόζει επίπεδα στον τοίχο. Επίσης, διακρίθηκε ένα UX πράκτορα ΤΝ (AI agent UX) που αναπτύχθηκε για τους εργαζομένους.

Πέρα από τα προϊόντα, το Flagship κατάστημα D5 της LG στη Σεούλ έλαβε βραβείο στην κατηγορία Αρχιτεκτονικής, καθώς ενσαρκώνει την καινοτομία και το όραμα της μάρκας μέσω του χωρικού σχεδιασμού. Επιπλέον, ένας οδηγός «εύκολης ανάγνωσης», σχεδιασμένος για να βοηθά παιδιά με αναπτυξιακές διαφοροποιήσεις να κατανοούν τη χρήση και τις αρχές λειτουργίας των συσκευών, αναγνωρίστηκε για την προώθηση του συμπεριληπτικού και βιώσιμου σχεδιασμού.

«Θα συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία στον σχεδιασμό με επίκεντρο τον πελάτη, ενισχύοντας παράλληλα τους βασικούς επιχειρηματικούς μας τομείς και διερευνώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης», δήλωσε ο Chung Wook-jun, επικεφαλής του Corporate Design Center της LG Electronics.