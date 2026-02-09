Ιδέες για ξεχωριστά δώρα για του Αγίου Βαλεντίνου

Για όσους επιλέγουν να το κάνουν μέσα από ένα δώρο, συγκεντρώσαμε προτάσεις που δεν φωνάζουν, αλλά μιλούν με αισθητική και πρόθεση. Ένα μεταξωτό άγγιγμα, ένα κόσμημα με ιστορία, μια ζακέτα που γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας, ένα λεύκωμα για κοινές αναμνήσεις από όλο τον κόσμο, μια απόδραση μακριά από τον θόρυβο. Μικρές χειρονομίες που αποκτούν πραγματικό νόημα όταν συνοδεύονται από σκέψη. Για τον φετινό Άγιο Βαλεντίνο, επιλέγουμε δώρα που δημιουργούν συναίσθημα και μένουν.

VAKKO



Η luxury κομψότητα της VAKKO

Η αισθητική της VAKKO είναι συνώνυμη με την πολυτέλεια και τη διαχρονικότητα. Για τον Άγιο Βαλεντίνο, ένα μεταξωτό φουλάρι αποτελεί ένα ιδιαίτερα κομψό δώρο, ιδανικό για να συνοδεύσει κάθε εμφάνιση με φινέτσα.

Για εκείνον, μία μεταξωτή γραβάτα VAKKO είναι μια επιλογή που αποπνέει κλασική κομψότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Παράλληλα, η home συλλογή του brand προσφέρει εκλεπτυσμένες προτάσεις για όσους αγαπούν το fine living και θέλουν να δωρίσουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Πού θα τα βρείτε:

Στην μπουτίκ της VAKKO στο Κολωνάκι, Ηρακλειδών, 9

KATERINA MAKRIYIANNI



Τα κοσμήματα, έργα τέχνης της Katerina Makriyianni

Για όσους πιστεύουν ότι ο έρωτας κρύβεται στις λεπτομέρειες, τα χειροποίητα κοσμήματα της Κατερίνας Μακρυγιάννη αποτελούν μια εξαιρετικά επιλογή. Τα Small Bougainvillea Hoops σε κόκκινο χρώμα συνδυάζουν μπρούντζο, ασήμι 925 με επιχρύσωση 24Κ και μετάξι. Εξίσου ξεχωριστά, τα Anemone Earrings θυμίζουν άνθη σε πλήρη άνθιση. Κατασκευασμένα από καθαρό μετάξι, σε έντονη κόκκινη απόχρωση, αγκαλιάζουν το πρόσωπο.

Ένα statement δώρο, ένα έργο τέχνης που φοριέται διαχρονικά.

Πού θα τα βρείτε:

Σε συνεργαζόμενα καταστήματα, στο Technima και οnline στο katerinamakriyianni.com.

KOURBELA

Η διαχρονική αξία της Ioanna Kourbela

Η Ιωάννα Κουρμπέλα σχεδιάζει ρούχα που δεν μπορείς να αποχωριστείς. Το Wrap Cardigan 2550 – Archetypes, από 100% ελληνικό βαμβάκι, μπορεί να φορεθεί με περισσότερους από 20 τρόπους και αποτελεί ένα ευέλικτο κομμάτι, εμπνευσμένο από τις πτυχώσεις της τέχνης και της φύσης. Το Archetypes 5001 cardigan ξεχωρίζει για τον μίνιμαλ χαρακτήρα του και τη δυνατότητα μεταμόρφωσης ανάλογα με το πώς κουμπώνεται. Δώρα που θα αγαπηθούν, θα συνοδεύουν την καθημερινότητα και σε βγάζουν από τον προβληματισμό του size.

Πού θα τα βρείτε:

www.kourbela.com, Αδριανού 109, Αθήνα, και σε συνεργαζόμενες boutiques στην Ελλάδα και το εξωτερικό

NEXT STOP

Μία υπόσχεση να γυρίσετε τον κόσμο μαζί από το Next Stop

Το «Next Stop: The World» είναι ένα travel journal φτιαγμένο για να κρατά ζωντανές τις εμπειρίες κάθε ταξιδιού. Από σημειώσεις γραμμένες καθ’ οδόν μέχρι εισιτήρια, λέξεις και ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους. Ένα ιδανικό δώρο Αγίου Βαλεντίνου, ειδικά όταν συνοδεύεται από μια απλή σημείωση: «Για να συλλέξουμε αναμνήσεις ταξιδεύοντας μαζί όλο τον κόσμο».

Πού θα τα βρείτε: www.nextstop.gr

SIKYON COAST HOTEL & RESORT

Ρομαντική απόδραση για δύο στο Sikyon Coast Hotel & Resort

Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι η τέλεια αφορμή για μια μικρή απόδραση. Σε απόσταση μόλις 90 λεπτών από την Αθήνα, το Sikyon Coast Hotel & Resort στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στη φύση και τη θάλασσα.

Ένα δώρο-έκπληξη που συνδυάζει πολυτέλεια, ιστορία – με την εμβληματική βίλα Σικελιανού – και ουσιαστικό χρόνο μαζί.

Πού θα το βρείτε: www.sikyoncoast.com, Ξυλόκαστρο 20400, Πευκιάς, Κορινθία