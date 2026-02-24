Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη 72χρονου γνωστού μάνατζερ

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (24/02), τα ξημερώματα στην περιοχή της Κηφισιάς, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν έναν 72χρονο γνωστό μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, η αστυνομία έκανε σήμα στον οδηγό να σταματήσει το όχημά του, αλλά εκείνος συνέχισε την πορεία του.

Περιπολικό τον πήρε από πίσω, με αποτέλεσμα το απλό σήμα για έλεγχο να εξελιχθεί σε καταδίωξη του οχήματός του για περίπου 10 χιλιόμετρα: από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά.

Τελικώς, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα του 72χρονου στην οδό Λευκάδας, όπου και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του 72χρονου, που κατά την κρατική τηλεόραση, είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Από τον έλεγχο του οχήματός του δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό σε βάρος του.

Ο άνδρας φαίνεται ότι είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε δίκες που σχετίζονταν με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και παρεμφερείς κλάδους.