Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (24/02), τα ξημερώματα στην περιοχή της Κηφισιάς, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν έναν 72χρονο γνωστό μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, η αστυνομία έκανε σήμα στον οδηγό να σταματήσει το όχημά του, αλλά εκείνος συνέχισε την πορεία του.
Περιπολικό τον πήρε από πίσω, με αποτέλεσμα το απλό σήμα για έλεγχο να εξελιχθεί σε καταδίωξη του οχήματός του για περίπου 10 χιλιόμετρα: από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά.
Τελικώς, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα του 72χρονου στην οδό Λευκάδας, όπου και τον συνέλαβαν.
Σε βάρος του 72χρονου, που κατά την κρατική τηλεόραση, είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Από τον έλεγχο του οχήματός του δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό σε βάρος του.
Ο άνδρας φαίνεται ότι είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε δίκες που σχετίζονταν με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και παρεμφερείς κλάδους.
- Από σήμερα οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία: Νέα δεδομένα για εκπαίδευση, μισθό και διατροφή
- Μεξικό: Το τελευταίο αντάρτικο του «Ελ Μέντσο» - Ο καταδότης που έδωσε στον στρατό την κρυψώνα του
- Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη 72χρονου γνωστού μάνατζερ
- Κλέλια Ανδριολάτου: Εντυπωσίασε με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA - Τη συνόδεψε ο Παπακαλιάτης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.