Το ηλιοβασίλεμα της ζωής σου!

Το πολυτελές θέρετρο Aeolos Resort, στη Χώρα Μυκόνου, είναι ένας χώρος εξαιρετικής αισθητικής, που έχει κατακτήσει τις καρδιές ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο, για το φίνο και προσεγμένο περιβάλλον, τις πολυάριθμες και άρτιες παροχές και το υψηλού επιπέδου service.

Παντρεύοντας το παραδοσιακό κυκλαδίτικο στυλ με minimal διακοσμητικές πινελιές στους κοινόχρηστους χώρους, τα δωμάτια και τις σουίτες, οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα ζεστό και φιλόξενο ξενοδοχειακό συγκρότημα, με 105 πολυτελή δωμάτια, 3 θερμαινόμενες πισίνες, 3 υδρομασάζ, ένα fine-dining εστιατόριο και 3 pool bars, με κύριο μέλημα να απολαύσετε τις πιο χαλαρωτικές & γαλήνιες διακοπές, σε μια ιδανική θέση με μοναδική θέα στη θάλασσα!

Το συγκρότημα Aeolos Resort, επιφάνειας 4.000 τετρ. μ., «αναπτύσσεται» σε τρεις διαφορετικές πτέρυγες, την Κεντρική [Main Section], τo Daylight Section και το Sunset section, που ενσωματώνονται άρτια στο κυκλαδίτικο περιβάλλον, θυμίζοντας τα στενά σοκάκια και τα σπίτια της Μυκόνου.

Η κάθε πτέρυγα είναι αυτόνομη, καθώς διαθέτει τη δική της θερμαινόμενη πισίνα, υδρομασάζ και υπέροχο μπαρ αλλά και οι τρεις μαζί αποτελούν μέρος ενός άρτιου αρχιτεκτονικού συνόλου, που παραπέμπει σε ένα κυκλαδίτικο οικισμό, όπου τα κτίρια συνδέονται με ασβεστωμένα, πλακόστρωτα μονοπάτια και στολίζονται με ανθισμένες βουκαμβίλιες, φοίνικες και φροντισμένους κήπους.

Το Aeolos Resort είναι ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα 105 πολυτελών δωματίων & σουιτών, κατανεμημένων σε τρεις ξεχωριστές πτέρυγες με καθαρά κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.

Ανάλογα με την πτέρυγα, τα δωμάτια βρίσκονται στο ισόγειο ή τον 1ο όροφο και διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στον κήπο και την πισίνα ή τη θάλασσα. Στο Main Section [κεντρική πτέρυγα] υπάρχουν τα οικονομικότερα δωμάτια [32 δίκλινα & σουίτες], στο Daylight wing 38 δίκλινα δωμάτια ή σουίτες με θέα στη θάλασσα ή τον κήπο και στο Sunset wing 30 δωμάτια [δίκλινα & τρίκλινες superior σουίτες].

Aeolos Resort

www.aeolosresort.com

Facebook: https://www.facebook.com/aeolosmykonoshotel

Instagram: https://www.instagram.com/aeolos_resort/