Το JELO6 Project Athens 2026 επιστρέφει στην Αθήνα

Μετά την επιτυχημένη του πορεία ως Athens Jewelry Week (2016–2020), την επανεκκίνησή του στην Αθήνα το 2024 και την επέκτασή του στην Κύπρο το 2025, το JELO6 Project Athens 2026 επανέρχεται δυναμικά από τις 13 έως τις 17 Μαΐου, με κεντρικό άξονα το Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), μετατρέποντας την πόλη σε ένα ζωντανό δίκτυο σύγχρονου κοσμήματος, κεραμικής και εικαστικών αντικειμένων.

Στον πυρήνα της διοργάνωσης βρίσκεται η κεντρική έκθεση με τίτλο «JEWELRY + OBJECTS + our 6 SENSES: The Importance of Participatory Art – Can Art Ultimately Be A-Political?», η οποία εγκαινιάζεται στις 13 Μαΐου στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138). Εκεί, το σύγχρονο κόσμημα, η κεραμική και το εικαστικό αντικείμενο συνυπάρχουν ως ισότιμα μέσα καλλιτεχνικής σκέψης και έκφρασης.

Παράλληλα, η σειρά εκθέσεων «Αναζητήσεις στην Ύλη» φιλοξενείται στο Πωλητήριο του Μουσείου, παρουσιάζοντας έργα που έχουν βραβευθεί σε προηγούμενες διοργανώσεις του JELO6 Project.

Το JELO6 δεν περιορίζεται στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, αλλά απλώνεται στην πόλη μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων. Η διοργάνωση προλογίζεται από το διήμερο σεμινάριο του Charon Kransen (11–12 Μαΐου), με τίτλο «Are we makers or are we artists?», θέτοντας εξαρχής ζητήματα ταυτότητας και θέσης του σύγχρονου δημιουργού.

Ομιλίες, παρουσιάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ενώ τα εργαστήρια «Interwoven Bodies / Silent Commons» και «From Scrap to Jewelry» αναδεικνύουν τη συμμετοχική διάσταση της σύγχρονης τέχνης, διερευνώντας τη σχέση σώματος, υλικού, συλλογικότητας και μεταμόρφωσης μέσα από βιωματικές και δημιουργικές πρακτικές.

Η διοργάνωση κορυφώνεται στις 17 Μαΐου με ανοιχτές συζητήσεις, στρογγυλή τράπεζα και την Τελετή Απονομής Βραβείων στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138). Το JELO6 Project Athens 2026 λειτουργεί ως πλατφόρμα συνάντησης και ανταλλαγής, φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες, επιμελητές, συλλέκτες και πολιτιστικούς φορείς, και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ενεργού και διασυνδεδεμένου καλλιτεχνικού οικοσυστήματος.

Η ομάδα πίσω από το JELO6 Project — Νίκη Στυλιανού, Διονύσης Γρηγοράτος και Λιάνα Παττίχη — επενδύει στη συμμετοχικότητα και την προσφορά, μέσα σε ένα πλαίσιο που προστατεύει την αυτονομία και ενισχύει την κοινότητα.