Ηλιούπολη: Στο μικροσκόπιο τα κινητά και οι συνομιλίες των δύο 17χρονων - Ψυχολόγοι στο σχολείο τους

Συγκλονίζει η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο ανήλικα κορίτσια μόλις 17 ετών πήδηξαν από την ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη για τη ζωή της.

Την ίδια ώρα, μία ολόκληρη κοινωνία είναι συγκλονισμένη, καθώς φαντάζει αδιανόητο δύο μικρά κορίτσια να προχωρούν σε μία τέτοια απονενοημένη κίνηση, εκφράζοντας την απαισιοδοξία τους για το μέλλον και την πίεση από τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Ηλιούπολη: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η 17χρονη - Στο μικροσκόπιο κινητά και συνομιλίες

Όπως αναφέρει το Mega, οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη 17χρονη πολυτραυματία που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Γιατροί όλων των ειδικοτήτων προσπαθούν να τη σταθεροποιήσουν, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως πάνω από 20 γιατροί όλων των ειδικοτήτων, κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την κοπέλα.

Η επιζήσασα είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα της, ενώ ο αδελφός ήταν αυτός που τήν εντόπισε μαζί με τη φίλη της μετά την πτώση τους.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα κινητά και το ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε η 17χρονη για μηνύματα και συνομιλίες, προκειμένου να εξακριβώσουν τι πυροδότησε την απονενοημένη αυτή κίνηση.

Παράλληλα, κλιμάκιο των αρχών πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι της κοπέλας που βρίσκεται στην πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η τραγωδία, συλλέγοντας προσωπικά αντικείμενα.

Διαβάστε ακόμα: Ηλιούπολη: Συγκλονίζει το σημείωμα της 17χρονης που σκοτώθηκε - Στο ΚΑΤ μεταφέρεται το δεύτερο κορίτσι

Όπως είναι γνωστό, οι δύο ανήλικες κλείδωσαν την πόρτα για να μην τις εμποδίσει κανείς. Σύμφωνα με γειτόνισσα που μίλησε στο Orange Press Agency, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει "εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε". Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα!», είπε.

«Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός», συνέχισε.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στο σχολείο των δύο μαθητριών

Παράλληλα, το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας του υπουργείου Παιδείας ενεργοποιήθηκε μετά τη γνωστοποίηση του τραγικού περιστατικού με τις δύο μαθήτριες στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διευρυμένο κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ, θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απηύθυνε έκκληση προς όλους για διαχείριση του περιστατικού «με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα».

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός, μετέβη άμεσα, μετά από συνεννόηση με την υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες των μαθητριών.

«Η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποτελούν για το υπουργείο Παιδείας απόλυτη προτεραιότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που επηρεάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός», αναφέρεται στην άτυπη ενημέρωση.