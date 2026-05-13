Δεν πέρασαν απαρατήρητα τα χθεσινά ευθεία καρφιά του γνωστού δημοσκόπου Στράτου Φαναρά εναντίον στελεχών του ΠΑΣΟΚ που αμφισβητούν τη μεθοδολογία των εταιρειών δημοσκοπήσεων να κάνουν αναγωγή μετά την πρόθεση ψήφου, προκειμένου να εξάγουν την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Ο Φαναράς είναι και για χρόνια στον στενό κύκλο του Νίκου Ανδρουλάκη, όμως η σχέση τους δοκιμάστηκε από ένα σημείο και μετά ιδίως όταν υποστήριξε την Άννα Διαμαντοπούλου στην πορεία για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές ότι στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι οι δημοσκοπήσεις υποτιμούν την πραγματική τους δυναμική, όμως από την άλλη δεν αμφισβητείται από πουθενά ότι είναι μακράν δεύτεροι. Για την ώρα τουλάχιστον.

Εκνευρισμός λόγω Τσίπρα

Γενικώς πάντως στο ΠΑΣΟΚ έχουν νεύρα, καθώς καταγράφεται μία μικρή αλλά εμφανής αύξηση της δυναμικής που έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε και η χθεσινή έρευνα της εταιρείας Ιnterview για την Political που δείχνει το κόμμα Τσίπρα να είναι δυνητικά δεύτερο, και όπως καταλαβαίνετε το πράγμα έχει αρχίσει και φορτίζεται.

Ισχυρός στην Αττική, αδύναμος στην περιφέρεια

Αυτό που επίσης βλέπουν οι δημοσκόποι είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ισχυρός στην Αττική αλλά αδύναμος στην περιφέρεια - με αποτέλεσμα ο ίδιος να επιλέγει να κινηθεί πολύ περιφερειακά το επόμενο διάστημα. Το αντίθετο συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει μηχανισμούς και επιρροή στην επαρχία αλλά εμφανίζεται αδύναμη στα αστικά κέντρα. Βέβαια ειδικά στην Αττική έχουν συγκεντρωθεί τα πιο αναγνωρίσιμα στελέχη του κόμματος, οπότε κάποια προσπάθεια να μαζευτεί το παιχνίδι θα γίνει.

Διαβάστε ακόμη: Η κυβέρνηση στήνει τη στρατηγική της για τις εκλογές με Τσίπρα και Ανδρουλάκη στο «κάδρο»

Το ΠΑΣΟΚ θέλει να επανέλθουν οι 180 για τον ΠτΔ

Χθες πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για την συνταγματική αναθεώρηση κι ανάμεσα σε αυτές διέκρινα την επαναφορά του ορίου εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με 180 ψήφους και παράταση της θητείας του υφιστάμενου Προέδρου μέχρι να πετύχει η Βουλή την απαιτούμενη πλειοψηφία. Ωστόσο η πρόταση καταλαβαίνω πως θα πέσει στο κενό αφού το συγκεκριμένο άρθρο δεν αναμένεται να συμπεριληφθεί στα υπό αναθεώρηση στην πρόταση της ΝΔ και άρα δεν θα συγκεντρώσει 151 ψήφους.

Διαβάστε ακόμη: Κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ: Η πίεση στον Φάμελλο για συνεργασία με τον Τσίπρα και το σενάριο για αυτόνομη κάθοδο

Τι δεν είπε ο Επίτροπος

Αρκετή συζήτηση έγινε χθες για τα επαινετικά σχόλια του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Κράτος Δικαίου, ο οποίος συνάντησε τον Μητσοτάκη. Αυτό για το οποίο δεν έγινε πολλή συζήτηση είναι ότι ο Επίτροπος Μακ Γκραθ δεν είπε αυτά που λένε ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου και οι άλλοι της αντιπολίτευσης ότι το κράτος δικαίου έχει καταρρεύσει στην Ελλάδα και ότι τη χώρα την κυβερνά μια συμμορία, όσα δηλαδή ακούγονται καθημερινά εντός και εκτός Βουλής. Ο Επίτροπος που είδε νωρίτερα και τον εκπρόσωπο Μαρινάκη που έχει τη θεσμική αρμοδιότητα για τα ΜΜΕ αντιθέτως επεσήμανε ότι η Ελλάδα κάνει πρόοδο και αυτό αντανακλάται στα οικονομικά μεγέθη και στην προσέλκυση επενδύσεων. Να σημειώσω ότι ο Επίτροπος δεν προέρχεται από το ΕΛΚ (όπως η ΝΔ) αλλά από το Renew Europe του Μακρόν.

Το λάθος του Γιούνκερ

Το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» που προβάλει ο ΣΚΑΪ κάθε Δευτέρα φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους πρωταγωνιστές της ελληνικής κρίσης και παρά την κριτική που δέχονται οι δημιουργοί του, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού από μερίδα οπαδών του Τσίπρα, παραμένει η πληρέστερη καταγραφή της περιπετειώδους διαπραγμάτευσης της περιόδου Τσίπρα. Αυτό που πάντως έχει την αξία του είναι η παραδοχή του Γιούνκερ πως έκανε λάθος με τον Κώστα Καραμανλή και την ανοχή που έδειξε - ως πρόεδρος τότε του Εurogroup - στην κυβέρνηση του και οδήγησε στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Κι αυτό έχει την αξία του γιατί, όπως και να το κάνουμε, προφανείς οι ευθύνες Τσίπρα για τις εξαλλοσύνες του 2015, μεγάλες οι ευθύνες του ΓΑΠ για την καθυστέρηση και τις παλινωδίες, όμως τη βασική ευθύνη για την χρεοκοπία τη φέρει η κυβέρνηση 2004-2009 του Κώστα Καρααμνλή.