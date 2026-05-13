Μωβ μέδουσες: Χάρτης με τις παραλίες που καταγράφονται φέτος

Οι μωβ μέδουσες (Pelagia noctiluca) επέστρεψαν στις ελληνικές ακτές για ακόμα μια σεζόν, με την Εύβοια και τον Παγασητικό να εμφανίζουν τις περισσότερες καταγραφές.

Στον σχετικό χάρτη του inaturalist μπορεί να δει κανείς τις παραλίες όπου έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο είδος, την ώρα που η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί πρόγραμμα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο στοχεύει στην άμεση θωράκιση των ακτών που πλήττονται περισσότερο με «ειδικά δίχτυα προστασίας».

Σύμφωνα με το halkida.tv, τα δίχτυα αυτά τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα στο νερό, δημιουργώντας μια ασφαλή ζώνη κολύμβησης, ελεύθερη από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επτά δήμοι Χαλκιδέων, Διρφύων-Μεσσαπίων, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Ιστιαίας-Αιδηψού, Στυλίδας και Καμένων Βούρλων.

«Πρόκειται για έναν αποτελεσματικό τρόπο άμυνας που κρατά τις μέδουσες εκτός της κολυμβητικής ζώνης», υπογράμμισε ο κ. Σπανός, επισημαίνοντας ότι η φετινή προετοιμασία ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, ώστε τίποτα να μην αφεθεί στην τύχη.

Μωβ μέδουσες: Τι να κάνετε αν έρθετε σε επαφή

Οι ειδικοί παραμένουν καθησυχαστικοί, ωστόσο το τσίμπημα της μωβ μέδουσας είναι επώδυνο λόγω των νευροτοξινών που εκκρίνει. Ο πόνος συνήθως διαρκεί 1-2 εβδομάδες, ενώ παρουσιάζεται τοπική ερυθρότητα, πρήξιμο και εξάνθημα.

Μερικές φορές τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο γενικά και περιλαμβάνουν ζάλη, έμετο και διάρροια. Ξαφνικά επαναλαμβανόμενα δερματικά εξανθήματα μπορεί να συμβούν χρόνια αργότερα.

Σπάνια, το τσίμπημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση και να αφήσει ουλές ή υπερχρωματισμένα σημάδια στο δέρμα που μπορεί να παραμείνουν για χρόνια μετά τη συνάντηση.

Στη σπάνια περίπτωση συστηματικών συμπτωμάτων, όπως υπόταση, βραχνάδα, συριγμός, γενικευμένο αγγειοοίδημα, εκτεταμένο εξάνθημα, διαταραχές επικοινωνίας-συνείδησης, έμετος, είναι απαραίτητη η άμεση μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο.