Το καλοκαίρι αρχίζει τώρα — Η hoper ανοίγει τις κρατήσεις με έκπτωση έως 30%

Δεν χρειάζεται να περιμένεις τον Ιούνιο για να σχεδιάσεις το καλοκαίρι σου. Αρκεί να ξέρεις πώς θα φτάσεις.

Η hoper, η πρώτη αεροπορική εταιρεία τακτικών πτήσεων με ελικόπτερο στην Ελλάδα, ανοίγει τις κρατήσεις για το καλοκαίρι 2026 με 30% έκπτωση για 2+ επιβάτες και 15% για μεμονωμένους ταξιδιώτες — σε όλους τους προορισμούς τακτικών πτήσεων στην Ελλάδα.

Από 4 έως 11 Μαΐου, κλείνεις θέση τώρα — και πετάς από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2026. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι με ελικόπτερο, σε τιμές που δεν χρειάζονται δικαιολογία.

Δημοφιλή δρομολόγια

Από την Αθήνα στην Τήνο σε 37 λεπτά, από τη Μύκονο στην Τήνο σε 8, από τη Νάξο στα Κουφονήσια σε 11. Αυτοί είναι μερικοί από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της hoper — και όλοι περιλαμβάνονται στην προσφορά.

Γιατί ελικόπτερο. Γιατί τώρα.

Κάθε καλοκαίρι, η ίδια ιστορία: ουρές, πλοία, καθυστερήσεις, χαμένες ώρες. Η hoper αλλάζει αυτό — όχι με υποσχέσεις, αλλά με απευθείας πτήσεις. Φτάνεις στο νησί σου σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, χωρίς ταλαιπωρία. Και η θέα ξεκινά πριν καν προσγειωθείς.

• Χρόνος: αποφύγετε τις πολύωρες μετακινήσεις — Αθήνα–Σίφνος σε 42 λεπτά, Σαντορίνη–Ίος σε 14

• Άνεση: πτήσεις με έως 4 άτομα, εξυπηρέτηση με την υπογραφή hoper

• Εμπειρία: ζήστε το Αιγαίο από ψηλά, με ασφάλεια και στυλ

Η προσφορά με μια ματιά

• Έκπτωση: 30% για 2+ επιβάτες | 15% για 1 επιβάτη

• Ισχύει: για όλους τους προορισμούς που προσφέρονται προγραμματισμένες πτήσεις στην Ελλάδα

• Περίοδος κρατήσεων: 04/05 – 11/05/2026

• Περίοδος πτήσεων: 01/06 – 31/08/2026

• Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα κατά την κράτηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

22 δρομολόγια. Τιμές από €62.

Πτήσεις καθημερινά από Αθήνα, Σαντορίνη και Μύκονο προς τα νησιά των Κυκλάδων και όχι μόνο.

Ενδεικτικές τιμές ανά άτομο, ανά μετάβαση

Πώς λειτουργεί;

Μπαίνεις στο www.flyhoper.com, επιλέγεις διαδρομή, βλέπεις διαθεσιμότητα, κλείνεις θέση. Όπως θα έκλεινες πλοίο — αλλά σε 1.000 πόδια και χωρίς να ιδρώσεις.

Είναι γρήγορο. Είναι έξυπνο. Και είναι value-for-time.

Κλείσε τώρα. Πέτα ολόκληρο το καλοκαίρι.